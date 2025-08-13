Relaciona cu su bishita oficial na Aruba, Staatssecretaris di Herstel Groningen, Digitalisering y Koninkrijksrelaties, señor E. van Marum, a bishita Santa Rosa riba djahuebs 13 di augustus 2025, pa un presentacion y rondleiding den cuadro di innovacion den sector primario y seguridad alimentario pa Aruba. Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, señor mr. Geoffrey Wever, a ricibi e delegacion oficial y a presenta e plan pa e desaroyo di Agri Innovation Park.

“E Agri Innovation Park ta un paso concreto pa pone innovacion, tecnologia y sostenibilidad den centro di nos sector primario. E bishita di Staatssecretaris Van Marum ta mustra e balor di cooperacion den Reino pa yuda Aruba y nos agricultornan bira mas fuerte y preparado pa retonan di futuro.”

E rol di e Agri-Innovation Park

Diferente estudio a ser haci durante e ultimo añanan pa sondea cua ta e mihor forma pa structura e iniciativa innovativo aki. Recientemente e rapport di Priva a keda cla for di cual a ricibi informacion valioso pa por delinea e direccion cu nos tin cu bay. Den un encuentro recientemente cu agricultor y horticultornan minister Wever a presenta e resultado di e rapport aki. Banda di haci estudionan, nos a busca expertonan manera Sr. Elwin Groenevelt pa yuda nos cu guia y sosten profesional den e proceso pa ehecuta e proyecto di vital importancia pa Aruba. E Agri-Innovation Park lo sirbi como e curason di un revolucion horticultural. Situa den un area strategico, na Santa Rosa, e park lo combina “kas” moderno pa produccion y experimento, espacionan pa educacion, un laboratorio pa innovacion, y facilidadnan pa distribucion y almacenamento. E compleho ta parti di e Agripreneurial Development Program (ADP) y ta forma un pilar fundamental di e Plan Nacional 2023–2025 pa un modelo economico mas inclusivo y duradero.

Di acuerdo cu e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028, unda cu a keda acorda cu lo stimula diversificacion di Aruba su economia y lo construi e prome Agri Innovation Park cu e meta pa hisa e produccion local di fruta y berdura y stimula e produccion di fruta y berdura localmente uzando tecnologia cu ta compensa pa e limitacionnan di nos clima, tereno y suela.

Importancia di e bishita di Staatsecretaris

Hulanda a pone 26 miyon euro disponibel pa proyectonan dedica pa eleva e seguridad alimentario riba e 6 islanan den Caribe Hulandes. Presentando e proyecto di Agri Innovation Park na Staatssecretaris ta pone nos den bon posicion pa ricibi parti di e fondo disponibel. Agri Innovation Park lo sirbi como ehempel pa e otro islanan den Caribe Hulandes.

Minister Wever ta mantene e compromiso pa sigui invertí den innovacion y seguridad alimentario, sigurando cu e sector primario ta contribui na un futuro sostenibel pa tur cuidadano di Aruba.