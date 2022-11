Dialuna 7 november Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever tabata den Parlamento di Aruba pa trata presupuesto 2023 di su ministerio. Minister Geoffrey ta lamenta cu oposocion a dicidi pa no ta presente durante e tratamento di presupuesto 2023.

Minister Wever ta di opinion cu ta importante cu henter Parlamento ta presente na tratamento di presupuesto, parlamentarionan di oposicion como tambe e parlamentarionan cu ta sostene e coalicion, pa asina por tin interaccion y hiba discusion critico y sano tocante e presupuesto. Minister Wever a bin prepara cu e documentonan di estudionan y recomendacionnan cu ta e base pa gobierno a haci e decision di subi e BBO.

Minister Wever a duna un analisis di e “State of the economy” na Aruba mustrando cu Aruba ta den recuperacion economico. Over minimumloon Minister Wever a indica cu Sociaal Economische Raad (SER) lo bai duna un conseho over esaki.

Minister Wever a contesta ampliamente e preguntanan haci durante tratamento di presupuesto y a elabora riba su maneho y planes pa cu e maneho modernisa y simplifica di permiso di negoshi, canasta basico y control di prijsnan, desaroyo di e “Six Promising Sectors” door di crea condicionnan necesario pa esaki y door di proposicion di incentivanan fiscal cu e Comision Recuperacion Economico pronto lo entrega na Conseho di Minister. Minister Wever a elabora riba planes pa proteha nos consumidor, manera e proyecto “Finansas den mi hogar” cu ta cuminsa dialuna awo den bario di Paradera, e implementacion di Aruba Fair Trade Authority y e oprichting di un Consumentenbond na Aruba.

Tambe Minister Wever a elabora riba e trabounan pa cu e Sistema Nacional di Estadistica (NSS), plannan interesante cu tin pa entrepreneurship y siguridad di cuminda y trabounan den fase preparatorio pa San Nicolas. Minister Wever a clausura cu un video unda ta mustra fase 1 di e plannan pa Oranjestad.

“Den Parlamento ta e caminda pa Parlamentarionan controla gobierno, pa duna input, pa ta critico y asina stuur aan e maneho di Pais Aruba. P’esey pueblo ta vota pa tin un bos den e rumbo di gobernacion di nos Aruba” – Minister Geoffrey Wever.