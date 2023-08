Pa cuminsa un negoshi of haci cambio den e permiso pa negoshi segun ley, mester haci un peticion pa permiso di negoshi via e website di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) y ta cai bow di responsabilidad di Minister di Asuntonan Economico.

Den e periodo di april 2023 te cu juni 2023 a ricibi 493 diferente tipo di peticion. Di e 493 peticion ricibi, 254 peticion a wordo trata y e permiso relevante otorga, 121 peticion ta den tramite, 112 peticion no por a wordo trata pa falta di documento of pago y 6 peticion a wordo deponi pa falta di interes di cliente of permiso ya a wordo otorga.

Di e 254 peticion ricibi y e permiso relevante otroga, 165 ta y peticion pa permiso nobo den e periodo di april 2023 te cu juni 2023. Di e 165 permiso di negoshi nobo otorga, 34 tawata pa e eenmanszaak, 20 pa filiaal, 8 pa N.V., 101 pa VBA y 2 pa un vvennoot di un VOF. E tipo di actividad comercial pa cual mas permiso nobo a wordo otorga ta “Koffiehuis- restaurant, take-aways en andere eetgelegenheden.”

Pa loke ta trata otro tipo di peticionnan pa permiso manera entre otro overplaatsing, wijzging aard y intrekking, DEACI a procesa 89 peticion y e permiso relevante otorga den e periodo di april 2023 te cu juni 2023.

Na oktober 2022 Minister Geoffrey Wever a introduci e vestigingsbeleid nobo, cu entre otro e meta pa ‘speed up’ e proceso di otorgacion di permiso door di elimina diferente rekisito, digitalisa ful e sistema di peticion di permiso y stimula e ‘promising sectors’, inversion den centro di Oranjestad y San Nicolas etc. Meta di e vestigingsbeleid nobo ta tambe pa emiti permiso den un periodo di dos siman.

Minister Geoffrey Wever ta gradici DEACI pa percura cu e permisonan pa negoshi wordo emiti na forma eficiente y lihe y tambe pa compila na un forma continuo tur informacion riba e proceso di permiso pa negoshi.

Tur informacion riba e proceso pa permiso di negoshi ta disponibel riba e website www.deaci.aw