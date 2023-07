Dialuna mainta, durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister Endy Croes hunto cu Presidente di Xavier University School of Medicine Sr. Ravi Bhooplapur, dr. Arun Dubey, dr. Kevin Pawlak y Sr. Frank Croes a otroga dos (2) beca (scholarship) na dos (2) studiante Arubiano, esta Darlene Dol y Vanya Tromp. Ambos studiante a haya 100% beca (scholarship) pa studia medicina na Xavier University School of Medicine na Aruba. Pues, esaki ta significa cu ambos studiante no mester paga tarifa di scol (schoolgeld). Ta importante pa remarca cu cada beca ta balora na e suma di $189.000.

Manera ta conoci, Xavier University of Medicine Aruba ta un universidad di medicina ful acredita den nos region. Xavier University School of Medicine ta invertiendo $ 70 miyon den nan universidad na Aruba. E construccion ta consisti di dos (2) fase. Fase 1: ta completamente finalisa esta, e campus na Hato cu ta conta cu 198 camber. Un universidad y facilidad ultra moderno. Fase 2: ta den pleno ehecucion esaki ta encera construccion di, entre otro, auditorio, laboratorio y klas lokaalnan.

Pa conclui, mandatario di Enseñansa ta felicita Darlene Dol y Vanya Tromp cu nan beca. Alabes ta desea ambos studiante hopi exito den nan estudio pa den cuater (4) aña logra nan “Medical Doctor” (MD). Palabra di pabien na mayor- y famianan. Minister Endy Croes ta gradici Xavier University School of Medicine Aruba cu e poyecto hopi interesante y bunita unda cu ta brinda nos studiantenan di Aruba oportunidad pa continua cu nan estudio na Aruba.