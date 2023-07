Siman pasa diahuebs, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a duna splicacion tocante e muchanan cu ta pidi placa riba caya pa recauda fondo pa competencia deportivo. Minister Endy Croes a expresa cu esaki ta crea un impresion cu e clubnan deportivo no ta haya placa di subsidio, cual no ta e caso. Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) ta transferi 3.7 miyon florin pa Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) anualmente. Bou di SSA tin 24 federacion deportivo afilia. Cada federacion deportivo mester entrega tur 31 di october nan plan pa e aña siguiente, unda nan ta describi, entre otro, cuanto competencia nan tin durante e aña. Minister Endy Croes a indica cu cada federacion deportivo tin diferente club y ta señala cu e comunicacion entre e federacion- y clubnan deportivo mester ta mas estrecho. Cada federacion deportivo ta ricibi un suma pa aña, cual nan tin cu reparti pa nan miembronan. Con e federacionnan deportivo ta parti e subsidio pa nan miembronan, ta keda na cada federacion. Tambe cada club por haci peticion specificamente pa nan club a traves di nan federacion deportivo. Pues pa e motibo aki, ta importante pa tin un miho comunicacion entre e federacion- clubnan deportivo. Ademas di esaki, tin club deportivo cu despues di entrega nan plan, ta dicidi di participa den un otro campeonato cu no ta hinca den e plan. Pues, esaki ta haci cu e clubnan deportivo ta sali riba caya pidi placa pa recauda fondo. Minister Endy Croes a señala cu esaki tambe tin su preocupacion, mirando cu e muchanan ta para oranan largo den solo. Finalmente, e mandatario di Deporte a indica cu awo cu a haya un miho contracto cu FLPD y Canada, lo aumenta e subsidio pa e federacionnan deportivo. E suma cu cada federacion deportivo ta haya ta depende di con activo nan ta, di nan plan y kico ta e peticionnan cu nan a trece dilanti. Ningun federacion deportivo ta keda sin ricibi subsidio, si nan entrega e Jaarrekening debidamente.