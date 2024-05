Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a dialoga tocante PEN 2023 y e rumbo digital cu nos mester bay. Minister Endy Croes a indica cu e ta opta pa “hybrid”, cual ta un combinacion di les digital y les klassikaal. Di e forma aki e alumnonan no ta perde contacto di e parti social. Tin diferente scol cu ta uzando licentie caba na Aruba y ora bo uza licentie mester di laptop, etc.

Na Aruba no tin un estudio avansa riba e tereno di tecnologia ainda. Ademas cu e ta estudio hopi costoso, mester evalua si por haci esaki na un pais asina chikito. Door di escala asina chikito, no lo por prepara un klas tur aña y despues no tin trabou pa tur.

Minister Endy Croes a dialoga tocante e 13 recomendacionnan di e Doorlichting van het Arubaanse Onderwijsbestel. A bin cinco (5) inspector di Hulanda cu a haci un investigacion amplio den enseñansa hunto cu e inspectornan di Aruba.

Ta trahando riba diferente recomendacion entre otro, recomendacion 11 cu ta modernisacion di e leynan. Proyecto di modernisacion di leynan di enseñansa ta encera pa modernisa e leynan di scol preparatorio, scol basico y scol secundario. Pero tambe ta encera pa traha e leynan nobo pa enseñansa profesional (Beroeps Onderwijs), enseñansa superior (Hoger Onderwijs), enseñansa special (Speciaal Onderwijs) y Landsverordening Onderwijstoezicht (LOT). Aña pasa a cuminsa traha e Landsverordering pa Inspeccion di Enseñansa, cual ta e ley di LOT. A presenta ley di LOT caba na Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) y pronto lo trat’e den Parlamento di Aruba.

E siguiente cu ta trahando riba dje ta e ley di Beroeps Onderwijs y ta spera cu den e luna di october proximo por presenta esaki den Parlamento di Aruba. Ademas di esaki, di acuerdo cu recomendacion 1 di Doorlichtingsrapport, a inventarisa y a traha hopi di cerca cu Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) y Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) di Hulanda. A traha un Plan van Aanpak cu ta aproba desde october 2023 door di Hulanda. Hulanda a aproba 1.7 miyon florin pa realisa e Proyecto di Data, unda cu 85 scol di Aruba lo bay den un solo sistema, esta esta ‘Open Emis’ na Departamento di Enseñansa Aruba. Pues ta trahando riba diferente trabou riba tereno di enseñansa.

Minister Endy Croes a indica cu e trabounan riba tereno di enseñansa no ta trabounan cu ta mira resultado di inmediato, pero cu si ta den proceso.