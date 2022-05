Diaransaon mainta Minister Endy Croes a reacciona riba e inkietudnan cu ta biba den e veld di enseñansa relaciona cu EPI.

Na aña 2021 EPI a inicia cu e proyecto National Strategic Plan 1 (NSP1). Esaki ta encera cu diesdos estudio di nivel 1 y 2 di EPB ta wordo modernisa den su totalidad y lo ‘sluit aan’ na EPI nivel 3 y 4. E proyecto aki tin un costo di alrededor di 1.2 miyon florin di inversion. Den e proceso aki e compania CINOP di Hulanda cu tin un trayectoria y experencia di mas di 35 aña, a duna guia y brinda nan experticio den e trayecto aki pa nos por logra renoba, modernisa y bin cu estudionan nobo.

E idea inicial tabata pa luna di augustus binidero pe aña escolar 2022 – 2023 lo ta asina leu pa inicia cu e diesdos estudionan cu a wordo modernisa nivel 1 y 2 di EPB y ta ‘sluit aan’ na nivel 3 y 4 di EPI. Den dje tin estudionan nobo manera p.e. ICT.

Minister Endy Croes a sigui bisa cu berdad ta cu e inkietudnan ta cu tin cuater estudio manera; bouwkunde, werktuigbouwkunde, apothekerassistent y admistatie cu no lo inicia na augustus 2022. Esey no kiermeen cu e studiantenan lo cay afo of lo keda cas, tin falta di comunicacion. E mandatario a pidi Directie Onderwijs, EPI y tur e ‘stakeholdersnan’ pa reuni por trece claridad riba e cuestion aki.

Unda nos ta tanto bouwkunde y wektuigbouwkunde berdad lo no inicia na augustus y esey no kiermeen cu e estudionan a wordo kita pasobra e partinan aki tambe tin cu pasa den e proceso di modernisacion. E maestronan tambe lo bay haya cierto recapacitacionnan pa ora esakinan ta cla. Ta premira cu nan lo inicia bek na aña 2023. E inkietud cu e alumnonan ta perde un aña di scol tampoco ta completamente berdad paso e diesdos estudionan nobo ta brinda oportunidad pe alumnonan cuminsa cu un di e estudionan aki y lo wordo guia cua nan ta y e di dos aña ta ‘sluit aan’ unabes cu esakinan tambe ta modernisa y ta cla pa cuminsa na augustus 2023 y asina ta continua cu e di 2, 3 y 4 aña. Pa loke ta trata e di 2 y 3 aña actual eseynan si lo continua normal.

E mandatario a sigui bisa cu e data cu nos a ricbi durante e ultimo cinco aña

Bouwkunde averahe 29 alumno pa aña:

2017-2018 inschrijving 45 y a tuma 35

2018-2019 inschrijving 36 y a tuma 24

2019-2020 inschrijving 27 y a tuma 19

2020-2021 inschrijving 41 y a tuma 38

2021-2022 inschrijving 47 y a tuma 30

Werktuigbouwkunde averahe 21 alumno pa aña:

2017-2018 inschrijving 29 y a tuma 21

2018-2019 inschrijving 24 y a tuma 16

2019-2020 inschrijving 21 y a tuma 15

2020-2021 inschrijving 33 y a tuma 30

2021-2022 inschrijving 34 y a tuma 21

Apothekerassistent tin un averahe di 14 pa aña y esaki no tin necesidad actual. Nos tin suficiente pa Aruba cu por salta un aña y lo no trece un inkietud di e magnitud cu lo perhudica e studiantenan.

E linea grandi di EPI su ‘instroom’ averahe 609 pa aña e ultimo 5 aña den un of otro estudionan:

2017-2018 /501

2018-2019 /563

2019-2020 /606

2020-2021 /720

2021-2022 /654

Pa e aña aki tin programa un capacidad di 22 grupo di 26 studiante un total di 572 alumno lo por ‘stroom in’ na EPI. Probablemente tin alrededor di 37 studiante cu kisas no por haya un cupo. Eynan tambe nos ta deliberando pa si acaso ora inscripcion cera y nos nota cu por tin un diferencia di 37 alumano pa loke data ta mustra awor aki, nos lo percura pa resolve esey tambe.

Finalisando Minister Endy Croes a expresa “misa cu ora nos ta drenta periodonan di cambio, modernisacion esaki semper ta trece su inkietudnan cu ne y mi kier a trece e trankilidad ne veld di enseñansa. Mi ta kere sigur cu modernisacion lo sirbi e pais aki pa dilanti ne miho forma y nos ta consciente cu esaki tin su inkietud nan cu ne, mi a pidi y ta pidi a traves di comunicacion y colaboracion loke mi a bin ta implementa y pidi hunto nos lo por logra e proyectonan aki y hacinan exitoso”

