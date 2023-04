Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu docente di Papiamento, Sra. Geraldine Nadall. Sra. Nadall ta forma parti di e recien graduadonan di segundo grado di Instituto Pedagogico Arubano (IPA). Actualmente, Sra. Nadall ta eherciendo e Master Lerarenopleiding Papiamento di dos (2) aña via Universidad di Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez na Aruba. Durante e reunion a dialoga riba e importancia y balor di e idioma Papiamento aki na Aruba. Ademas, Sra. Nadall a presenta diferente oportunidad di trabou cu por crea pa e docentenan di Papiamento pa e aña escolar venidero. Manera ta conoci, un grupo grandi di docente di Papiamento a gradua aña pasa y mirando cu no tabatin vacatura habri pa tur den enseñansa, hopi a keda sin trabou e tempo ey. Minister Endy Croes a crea algun posibilidad di trabou y a logra aloca mayoria di e grupo aki diferente caminda, entre otro, Departamento di Enseñansa. Minister Endy Croes ta sigui busca solucion pa minoria di e grupo aki cu ainda no a haya trabou. Minister Endy Croes ta desea Sra. Nadall hopi exito cu su estudio di Master Lerarenopleiding Papiamento.