Diahuebs mainta, den Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister Endy Croes a elabora riba su biahe di trabou na Toronto y Orlando. Manera ta conoci, fin di luna di juni Minister Endy Croes a sali cu biahe di trabou hunto rector di Universidad di Aruba Sra. Viola Heutger y Minister Plenipontenciario na Washington Sra. Joselin Croes pa Canada y Merca. Durante e biahe di trabou na Canada Minister Endy Croes a bishita diferente “college” y universidad. Tambe, a firma tres (3) Memoramdum of Understanding (MoU) cu diferente scol, entre otro, Centennial College, Sheridan College y Ontario Tech University. E acuerdonan aki ta brinda oportunidad na e studiantenan di Aruba pa eherce un estudio na Canada na un tarifa hopi mas abou.

Centennial College:

E MoU cu Minister Endy Croes a firma cu Centennial College ta encera cu e descuento cu e studiantenan ta ricibi riba nan tarifa di scol (schoolgeld) a subi di $2000 pa $3000. E acuerdo aki ta valido pa tres (3) aña. Tambe, a firma un Memorandum of Agreement entre Universidad di Aruba y Centennial College. Esaki ta brinda oportunidad pa un “exchange program” intercambio di staf y profesionalnan entre Aruba y Canada.

Sheridan College:

Pa prome biaha a firma un MoU cu Sheridan College. E acuerdo ta brinda nos studiantenan di Aruba un descuento entre $500 te cu $2000 pa aña. E acuerdo aki ta firma pa cinco (5) aña y e studiantenan di Aruba tin e oportunidad pa eherce diferente estudio, entre otro, Facultad di Animacion, Arte y Diseño y Ciencia y Tecnologia.

Ontario Tech University:

Durante e bishita di trabou na Ontario Tech University Minister Endy Croes a firma pa prome biaha un Memorandum of Understanding (MoU) pa tres (3) aña cu Ontario Tech University, cual sigur ta brinda oportunidadnan nobo y interesesante pa nos studiantenan. E universidad ta conta cu 11 mil studiante y ta den e top 40 miho universidad di mundo den tecnologia. Lo mira e beneficionan, manera un beca (scholarship) of un descuento substancial riba e tarifa di scol (schoolgeld). Banda di esaki, Ontario Tech University a indica di ta interesa pa traha den colaboracion cu Universidad di Aruba riba diferente programa, investigacion y intercambio di studiante y profesor.

Seneca Polytechnic College:

Minister Endy Croes a bishita Seneca Polytechnic College y ta haciendo negociacion pa wak si e interesnan ta mutuo pa firma un MoU nobo. Seneca Polytechnic College a duna un presentacion y splicacion di nan cambio di maneho. Tambe, a dialoga riba diferente punto di

interes manera colaboracion cu Universidad di Aruba pa intercambio di docente y studiante, programanan di investigacion y colaboracion cu por yuda Aruba sigui desaroya.

Reunion cu Consul General di Reino Hulandes, Sr. Harman Idema:

Prome cu sali di Canada pa bay Merca, Minister Endy Croes a reuni cu Consul General di Reino Hulandes, Sr. Harman Idema. Un reunion virtual unda a dialoga tocante diferente punto importante pa Aruba y pa nos studiantenan di Aruba. Durante e reunion virtual, e ehecutivonan di York University (YU) tabata presente y a presenta nan posibilidadnan. Minister Endy Croes a haci un peticion na Consul General Sr. Harman Idema pa yuda Aruba persuadi Gobierno di Canada pa Aruba por wordo reconoci riba e lista di Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), cual ta brinda e studiantenan internacional oportunidad di haya beca (scholarship) a traves di Gobierno Canades. Cu e programa di ELAP, e studiantenan por eherce un estudio na Canada durante seis (6) luna cu tur cos paga. Banda di esaki, e mandatario di Enseñansa a pidi consul pa haci un peticion na Gobierno di Canada y imigracion Canades pa reconoce e carta di Arubalening. Normalmente, un studiante di Aruba mester tin 10 mil dollar riba nan cuenta di banco pa solicita pa nan VISA. Gobierno Americano si ta reconoce esaki y Canada ainda no. Minister Endy Croes ta expresa cu e ta spera nos logra esaki den un futuro cercano. Tambe, a pidi consul contribui den e aspecto di Biometric Test cu Canada ta exigi pa VISA. Actualmente, nos studiantenan mester bay haci esaki na Bogota, Miami of Trinidad & Tobago. Ademas, a haci otro peticion na consul pa yuda yega den contacto cu compania Epic Games Store riba recomendacion di Sharidan College pa algun proyecto interesante. Minister Endy Croes a indica cu e tabata un reunion fructifero, unda a trece diferente peticion dilanti pa e desaroyo en general di enseñansa di Aruba y na biestar di nos studiantenan.

Ademas di esaki, Minister Endy Croes a probecha e biahe di trabou pa reuni cu studiante di Aruba cu ta eherciendo un estudio aya. E studiantenan di Aruba a comparti nan experencia di estudio na Canada y a duna algun conseho na esnan interesa pa studia na Canada.

Pa finalisa, Minister Endy Croes a indica cu e tabata un tremendo biahe di trabou, unda a firma diferente acuerdo cu ta beneficioso pa e studiantenan di Aruba. E mandatario di Enseñansa ta gradici tur esnan cu a contribui pa realisa esaki. Hunto nos ta logra!