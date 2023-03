Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Sr. Endy Croes hunto cu Minister Plenipotenciario Sra. Joselin Croes staciona na Washington, Consul General Ruth Emmerink y Vice Consul General di Reino Hulandes Sr. Luuk Nijman ambos staciona na Miami a realisa un biahe di trabou na Orlando, Florida. Durante e biahe aki, a bishita Valencia College y a logra firma un tremendo Memoramdum of Understanding (MoU) cu ta beneficia nos studiantenan di Aruba.

Valencia College ta hopi popular, mirando cu e tarifa di college ta mas econimico den comparacion cu otro college publico na Central Florida. Valencia College ta completamente acredita pa Southern Association of Colleges and Schools y na aña 2011 el a keda nombra door di Aspen Institute como e miho college comunitario di e pais. Den comparacion cu universidad publico di Florida, e nivel di enseñansa di Valencia College ta igual, pero e tarifa di college ta 40 porciento menos, e klasnan ta mas chikito y tin mas recurso di apoyo. Valencia College ta conta cu un total di 140 estudio, certificado y training acelera disponibel. Fuera di esaki, Valencia College tin un compromiso cu University of Central Florida (UCF), cual ta encera cu e studiantenan cu gradua di Valencia college por drenta inmediatamente UCF. Universidadnan na Florida ta ofrece un diversidad amplio di estudio y ta un estado hopi cerca di Aruba, cu buelo di entre dos pa tres ora. Esaki ta haci cu nos yiunan di tera por bay studia hopi mas cerca di cas.

A logra firma un MoU cu Valencia College, unda cu e studiantenan di Aruba lo haya un descuento adicional pa nan estudio. Estudio na Merca ta hopi costoso, pero si nos logra acuerdonan unda cu nos studiantenan por paga “in-state tuition” of por aplica pa e LAC Scholarship ta hacie accesibel pa nan eherce un estudio ayanan. Actualmente, tin un cantidad di 20 studiante Arubiano cu ta studiando na Valencia College. A logra papia cu 5 studiante di Aruba y tur a expresa hopi positivo di e college y di e docentenan. E studiantenan a expresa cu e docentenan di Valencia College ta hopi atento y e sistema di enseñansa cu nan tin ta yuda e studiantenan yega na unda nan mester yega. Tambe, nan a recomenda na e studiantenan di Aruba cu ta desea di continua nan estudio na Valencia College pa busca informacion di e scol pa sa kico e ta encera. E acuerdo cu a logra haci cu Valencia College ta reduccion ariba “collegegeld” di 1000 dollar pa aña. Desde augutus 2023, e studiantenan di Aruba por bin na remarke pa e esaki, pero ainda no ta concretisa cuanto studiante por bin na remarke.

Sra. Talia Papovski, Senior Director di International Student Services di Valencia College a indica cu a firma un MoU cu Minister di Enseñansa y Deporte di Aruba pa promove enseñansa na Merca y encurasha e studiantenan di Aruba pa studia na Valencia College na Orlando, Florida. Tambe, Sra. Papovski a expresa cu actualmente nan tin diferente studiante di Aruba aya y ta spera di por ricibi mas studiante di Aruba den futuro. Sra. Papovski a denota cu nan ta hopi emociona pa promove Valencia College y crea mas colaboracion internacional cu Ministerio di Enseñansa.

Pa finalisa, Minister Endy Croes ta indica cu ta contento di por brinda nos studiantenan oportunidad di haya un otro sistema di enseñansa den comparacion cu enseñansa di Hulanda. Por mira atras riba un tremendo biahe di trabou cu resultadonan y logro positivo banda di algun simiña cu a wordo planta, cual durante e aña aki lo duna mas resultado positivo. Danki sigur na e gran labor di Minister Plenipotenciario Joselin Croes y Consulnan di Hulanda Ruth Emmerink y Luuk Nijman. Hunto nos ta logra. Pabien Aruba.