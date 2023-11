Recientemente, Minister di Enseñansa Endy Croes a atende Christmas Dance & Song Festival di Pierewietje and Flash na Cas di Cultura. E grupo di Pierewietje and Flash a duna un bunita presentacion e anochi aki, demostrando nan talento pa canto y baile. Dos dia di funcion completamente yen, den un ambiente di Pasco y Fin di Aña. E aña aki e grupo Pierewietje and Flash a cumpli 45 aña. Durante e presentacion, Minister Endy Croes a sorprende Tante Marta Figueroa cu un reconocemento den nomber di Gobierno di Aruba pa su contribucion den e mundo di baile y canto durante 45 aña na Aruba. Minister Endy Croes ta felicita e grupo di Pierewietje and Flash pa nan tremendo presentacion di baile y canto. Alabes, a gradici Tanta Marta pa su dedicacion y amor den e mundo di baile y canto durante 45 aña na Aruba. Masha pabien Tante Marta. Aruba ta orgoyoso di bo.