Diahuebs atardi, Minister Endy Croes a ricibi para – atleta Edgar Ridderstap na aeropuerto Reina Beatrix. Na su yegada Edgar a wordo ricibi pa su famia- y amistadnan cu yen di alegria y entusiasmo. Edgar ta un multi- atleta cu ta practica e disciplina di ciclismo, “mountain bike” y triatlon. Sin duda Edgar ta un inspiracion y ehempel pa nos comunidad. Recientemente, Edgar a competi na e mundial di para- ciclismo UCI World Championships 2023 cu a tuma luga Glasgow, Escosia. Un total di 15 pais y 25 atleta a participa.

Ta prome biaha cu Aruba a participa den un competencia mundial di para – ciclismo di e magnitud aki. Edgar a comparti su experencia na e campeonato mundial aki. Sigur un competencia inolvidabel y un experencia unico unda cu Edgar a siña hopi di dje. Segun Edgar a indica e no tabata un competencia facil, door cu nos no ta custuma cu e diferente condicionnan di clima, entre otro, tabata hopi friu, hopi awasero y tabatin hopi sero. Sigur imposibel e no tabata pa Egdar cu no a para y a sigui te final. Edgar a logra caba su recorido di 66 km den bon tempo.

Minister Endy Croes ta felicita Egdar Ridderstap cu e hazaña aki na e competencia di UCI World Championships 2023. Alabes mandatario di Deporte ta felicita famia- y coachnan cu ta sostene nos atleta. Cu deseo, disciplina, determinacion y dedicacion ta logra. Aruba ta orguyoso di bo Edgar. Conta cu nos sosten!