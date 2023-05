Manera ta conoci Weganan Escolar 2023 a inicia diabierna, 26 di mei na Compleho Deportivo Frans Figaroa. Despues di e apertura a tuma luga e prome wega oficial di Weganan Escolar 2023, unda cu e partido di futbol Categoria B Mucha Homber di scol basico entre Scol Basico Washington y Pius X School a enfrenta otro. Pius X school a gana cu e score di 2-1. Diasabra mainta, Weganan Escolar 2023 a continua cu e disciplina di Functional Fitness na Marinierskazerne Savaneta. Den Categoria Mucha Homber 5 Colegio Nigel Matthew a keda na prome luga y na di dos luga Abraham de Veer School. Den Categoria Mucha Homber 4 na prome luga a keda Colegio Nigel Matthew. Den Categoria Mucha Muhe 4 na prome luga a keda Colegio Arubano y na di dos luga John Wesley College y den e Categoria di Mucha Muhe 5 Colegio Arubano a keda na prome luga. Diasabara merdia a tuma luga e wega final di badminton di Weganan Escolar 2023 na Centro Deportivo Playa. Scol campeon den categoria A ta Colegio Sagrado Curason, sub campeon Scol Basico Washington y na di tres luga Mon Plaisir School. Den Categoria B Sagrado Curason a titula campeon, Scol Basico Washington sub campeon y na di tres luga Scol Primario Kudawecha. Pa loke ta trata Categoria C, Colegio Arubano 2 a sali campeon, Colegio Arubano 1 a sali sub campeon y La Salle College na di tres luga. Durante e dianan binidero lo tin mas competencia entre e scolnan preparatorio, scol basico y scol secundario. Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes ta desea tur scol cu ta participando den e competencia di Weganan Escolar 2023 hopi exito y ta invita henter Pueblo di Aruba pa bin duna sosten na nos mucha- y hobennan den diferente disciplina durante e dos simannan di Weganan Escolar 2023.