Diasabra ultimo, den un esfera festivo na e campus di Xavier University na Hato, a tuma luga e Ceremonia di Graduacion di Xavier University School of Medicine (XUSOM) 2024. Rondona pa famia y amistad di e graduadonan cu a yega Aruba specialmente pa nan graduacion, e doctornan a ricibi nan Medical Doctor (M.D.) diploma despues di a completa cuater aña di estudio.



E Ceremonia di Graduacion a conta cu presencia di Minister Endy Croes acompaña pa su kerida esposa Dilailah Croes – Odor, profesornan, directiva di Xavier University School of Medicine, CEO di hospital na New York y demas invitadonan internacional. Durante e ceremonia difrente orado a hiba palabra entre otro, presidente di Xavier University School of Medicine Sr. Ravi Bhooplapur, Sr. Edwin Casey, Sr. J.G. Bhat, dr. Jatin Shah, Sr. Frank Croes y Minister Endy Croes.E mandatario di Enseñansa y Deporte tabatin e honor di dirigi algun palabra na e graduadonan y a felicita nan cu e logro aki. Minister Endy Croes a enfoca riba e 4 C-nan, cual ta e competencianan di siglo 21: comunicacion, colaboracion, pensamento critico y creatividad. “Na e graduadonan palabra di pabien y mi ta pidi boso pa nunca lubida e dia di awe y pa keda carga Aruba den boso curason, paso aki boso a ricibi boso diploma oficial”,Minister Endy Croes a expresa. Ademas di esaki, dr. P.K. Prahalad a duna un discurso inspirativo y motivacional durante e ocasion special aki. Na final di e anochi a haci entrega di e galardon na e miho graduadonan: dr. Angelos Soukovelos y dr. Amrit Randhawa. Despues di e ceremonia emocionante, a sigui e momento di celebracion dedica na e graduadonan, unda cu esnan presente por a gosa di un tremendo ambiente di brassband cu baile Carnavalesco pa duna e toke na cultura di Aruba.A clausura e anochi cu e tremendo musica di e banda Tsunami. Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici Xavier University School of Medicine Aruba p’e invitacion y caluroso recepcion. Alabes, ta felicita presidente di Xavier University Sr. Ravi Bhooplapur, dr. Arun Dubey, su ekipo y staf pa organisa un anochi bunita y memorabel pa e graduadonan. Por ultimo, e mandatario di Enseñansa ta felicita tur graduado y ta desea nan hopi exito den nan carera.