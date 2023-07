Dia 25 di juni 2023, cuater instituto principal di enseñansa superior y investigacion den e parti Caribense di Reino Hulandes a firma dos Memorandum of Understanding (MoU) pa un colaboracion mas estrecho y intercambio entre facultad di personal y studiante. Directora di IPA drs. Marilyn Richardson, rector di UA Prof. dr. Viola Heutger y presidente di USM Prof. dr. Antonio Carmona Baez y representante di University of Curaçao Prof. dr. Elisabeth Echteld a reuni na University

of St. Martin (USM) na Pond Island durante fin di siman pa dialoga riba diferente aspecto, entre otro, colaboracion, programa di intercambio den Reino Hulandes pa sostene Studiesucces y un mayor desaroyo di enseñansa superior den region. Tambe Sra. Julisca van Rossum di Ministerio di Enseñansa, Cultura y Ciencia di Caribe Hulandes, y Sr. Wladimir Kleinmoedig di Ministerio di Enseñansa, Ciensia, Cultura y Deporte di Curaçao tabata presente den e ocasion aki. Un MOU a afirma e compromiso cu a haci na aña 2014 entre e institutonan di Caribe (UNICARIB) pa coopera den desaroyo di curiculo, comparti recurso y investigacion. E di dos documento cu a firma ta segura partnership den programa di intercambio di studiante, reconocemento di credito y intercambio profesional y academico entre miembro di facultad y personal den cuadro di Strategic Education Alliance (SEA).

A aloca fondo pa intercambio di studiante durante e ultimo Vierlandenoverleg (4LO) caba na januari di aña aki, momento cu Minister di Enseñansa di Hulanda, Curaçao, Aruba y Sint Maarten a compromete pa traha cu e universidadnan den region pa eleva calidad di enseñansa den Caribe. Un di e acuerdonan cu a haci ta e coordinacion di un aña di fundacion preacademico cu ta enfoca riba e preparacion di studiante pa enseñansa superior den region of na Hulanda. Tambe durante e reunion, e cuater institucionnan di enseñansa superior den e parti Caribense di Reino Hulandes a compromete pa establece Caribbean Higher Education Council of the Kingdom of the Netherlands (CHECK). Banda di esaki, CHECK lo traha den colaboracion estrecho cu SEA. SEA a wordo estableci na september di aña 2022 durante e conferencia di trabou na Aruba, unda representante di instituto regional di enseñansa superior a reuni cu tur cuater (4) ministerio y entidad publico di Saba, Sint Eustatius y Boneiro. Siguiendo e experencia di programa di intercambio Europeo Erasmus +, a crea SEA+ pa facilita intercambio den Reino Hulandes. Intercambio di studiante lo inicia aña academico 2023-2024 y e studiantenan lo por permanece maximo un semester den exterior. Na cada institucion tin un Departamento di Asunto Internacional cu lo coordina e programanan di intercambio. E beca lo cubri e gastonan di biahe y estadia.

Finalmente, Minister Endy Croes ta felicita Universidad di Sint Maarten, Universidad di Curaçao, Universidad di Aruba y Instituto Pedagogico Arubano cu e acuerdo beneficioso cu nan a firma.

