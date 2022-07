Diamars atardi Minister Endy Croes a sorprende e atletanan di scolnan Gihae Tang Soo Do studio I y II na nan yega na Aruba. Gihae Tang Soo Do studio I y II a participa na e mundial organisa pa World Tang Soo Do association. E competencia a tuma luga 24-26 di juni na Greensboro North Carolina, Merca, unda cu un total di 1250 atleta di diferente pais full rond mundo a competi.

E scolnan cu a participa ta entre otro: Merca, Canada, Argentina, Puerto Rico, Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Chile, Hulanda, Mozambique, Sur Africa, Seychelles, Suiza y mucho mas. Aruba a participa cu un total di 23 atleta di cual 3 alumno di 6 aña. E atletnan a competi den forma liber, forma cu arma y pelea. En total a logra 3 medaya di dragon. E atletanan cu a competi den categoria hubenil y adulto unda a conkista: 11 oro, 11 plata y 14 brons.

E hoben Emmanuel da Silva a logra e titulo maximo den categoria gup hubenil: Grandchampion ‘youth male gup division’. Cu 3 medaya di oro y mas cantidad di puntuacion den tur atletnan hubenil masculino cu a competi, esaki sigur ta un logro grandi pa Aruba.

Minister Endy Croes ta felicita y gradici tur e atletanan pa pone Aruba su nomber briya cu nan excelente logro! Danki na e entrenadonan y mayornan pa duna sosten y apoyo na nos hobennan den nan deporte. Masha pabien, nos ta orguyoso di boso!