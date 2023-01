Minister Endy Croes a atende un conferencia na Curaçao cu ta carga cu puntonan di agenda entre Ministernan di Reino di Enseñansa di Aruba, Curaçao, Hulanda y Sint Maarten. Un di e puntonan di agenda ta regarda “studiefinanciering”.

Studiefinanciering:

Hulanda ta propone pa nos investiga hunto pa purba yega na un sistema automatisa, unda por intercambia informacion cu Belastingdienst y Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Hulanda. Asina por verifica na un manera facil informacion di e studiante y mayornan na un forma mas eficiente y no mester warda mas riba e “draagkrachtaanvraag” cu ta encera documentonan di Departamento di Impuesto cu mester wordo manda Hulanda. A traves di un sistema asina, DUO Hulanda por mira mesora si un studiante por bin na remarke pa e prestamo na un manera mucho mas rapido. Pa e studiantenan cu a haci un prestamo y kisas no ta pagando bek, un sistema asina mes lo por haci calculacion di informacion ricibi di Departamento di Impuesto, si mester ahusta of baha e suma cu e studiante mester paga bek y/of haci pago den un termino mas largo den caso cu e entrada no ta suficiente pa cubri e suma halto. Sinembargo, asuntonan cu ta regarda Departamento di Impuesto ta cay bou di un otro Ministerio, pues Minister di Enseñansa di Aruba no ta autorisa pa debati of tuma desicion riba e topico aki. Parlamento di Aruba tin un rol grandi den esaki. Tin 3 punto di interes primordial pa e caminda cu Hulanda kier trata di cana. (1) Un base legal den wetgeving di Europees Nederland, pa asina DUO por ricibi informacion y por traha riba nan. (2) Un base legal den wetgeving di Aruba, Curaçao y Sint Maarten pa por intercambia informacion. (3) Un manera mas sigur pa por intercambia informacion conforme exigencia di Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hulanda na final ta den buskeda di informacion di studiantenan di Aruba Curaçao y Sint Maarten cu no a cumpli of no ta pagando nan prestamo y pa e motibo aki tambe kier intensiva cu basenan legal pa por haya e personanan aki mas fasil. Riba e plataforma aki deseabel ta pa hasi un compromiso cu lo investiga prome tur posibilidad pa yega na locual ta nan pensamento encuento Studiefinanciering. Tin debatenan cu lo continua den oranan nos dilanti refrente e tema aki. Concluyendo Minister Endy Croes a enfatisa cu e ta un reunion cu ta carga cu puntonan di agenda di interes.