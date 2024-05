Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto cu su nieto Kai a bishita Sports for Toddlers cu a tuma luga den e gymzaal di E.P.B. Oranjestad. Durante e ocasion aki, Sports for Toddlers a estrena uniform nobo pa e muchanan di 18 luna te cu 5 aña. E meta di Sports for Toddlers ta pa promove un bida activo pa muchanan chikito.



Nan enfoke ta pa train diferente habilidad motorico cu ta rekeri pa nan desaroyo den cada deporte, encurasha conexion social y percura pa bienestar di e muchanan. Durante e mainta aki, e muchanan a practica diferente deporte entre otro, futbol, baseball, basketball y “all-around gym”.E mandatario di Deporte ta encurasha e mayornan pa stimula nan yiunan pa desde chikito practica deporte pa inculca e amor pa deporte pa henter nan bida. Di e forma aki, nos ta preveni sobrepeso, obesidad cu ta conduci na malesanan cronico.Finalmente, Minister Endy Croes a gradici e team di entrenado cu tur fin di siman ta train e muchanan cu hopi amor, esta Sra. Joally Lake, Sr. Maurice Escalona, Sr. Steve Escalona, Sr. Rick Engelbrecht y Sr. Jursen Tromp. Alabes, ta felicita e team completo cu nan uniform nobo.