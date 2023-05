Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, dia 8 di mei 2023, Minister di Enseñansa Endy Croes a elabora riba e aumento di schoolgeld. Minister Endy Croes a indica cu durante transcurso di aña enseñansa ta sigui innova y esaki tin un costo mara na dje. Primeramente, scol secundario Educacion Profesional Basico (E.P.B) ta pertenece na Stichting Educacion Profesional Basico (S.E.P.B.), den cual Minister Endy Croes no por tuma decision. Mandatario di Enseñansa a indica cu pa loke ta trata scolnan di DPS, schoolgeld sigur no lo aumenta.

Minister Endy Croes a duna un splicacion amplio di e motibo cu a conduci na e situacion aki. Tur stichting na Aruba ta haya financiamento di Gobierno di Aruba, momento cu nan ta cumpli cu ley a traves di un “normbedrag” cual ta e compesacion cu schoolbestuur ta ricibi den forma di “expoitatiesubsidie”. Minister Endy Croes a expresa cu e ultimo aña cu gobierno a tuma decision pa ahusta y aumenta e “normbedrag” , ta data desde aña 2009. “Exploitatiesubsidie” ta cubri, entre otro, shete (7) componente, cual un di e componentenan ta material educativo (leermateriaal) cu ta hopi importante. Ley ta bisa cu cada tres (3) aña mester establece e “normbedrag” a traves di un rapport. E unico rapport oficial a wordo traha na aña 2009, cual a drenta vigor na aña 2010. Pues, pa mas di dies (10) aña cu no ta ahusta e “normbedrag” di acuerdo ley. Durante aña 2020 a traha un estudio riba “normbedrag”, pero no a tuma accionnan corectivo.

Minister Endy Croes ta sigui bisa cu a laga haci un investigacion adicional preliminar tocante e asunto aki y descubri cu mester ahusta e “normbedrag” cu 6.4 miyon florin structuralmente pa aña si kier corigi esaki te aña 2023, pero lamentablemente ta fondo cu actualmente Aruba no tin. Tambe, a dialoga esaki cu Conseho di Minister y a palabra cu pa aña 2023 Gobierno di Aruba ta bay aumenta e “normbedrag” pa “haal in” e retraso y asina yuda mitiga e hecho cu schoolbestuur ta aumentando nan schoolgeld, entre otro, SKOA y S.E.P.B., cu a anuncia aumento di schoolgeld caba. Cu ayudo di Conseho di Minister y instancia cu a contribui na e rapport, a logra yega na e suma di 3.2 miyon florin cu ta 50% di e suma total. Pues, Gobierno di Aruba ta inverti 3.2 miyon total na tur stichting. Esaki ta ancra den e Voorjaarsnota caba, cual dentro di algun siman ta bay Parlamento di Aruba.

Pa loke ta trata aumento di scol E.P.B., e mandatario di Enseñansa a ricibi un carta den e luna di januari, unda ta propone pa subi schoolgeld na e suma di 1600 florin. Minister Endy Croes su prome reaccion na E.P.B. tabata ta cu si acaso nan kier cera e scol? Minister a haci apelacion mesora na E.P.B. pa reconsidera nan carta y trece calculacion actualisa pa hunto nos busca solucion cu lo causa menos dolor. Den e di dos carta, E.P.B. a indica cu si nan ricibi ayudo di Gobierno di Aruba y logra aumenta e “normbedrag” lo por logra baha e suma na 750 florin. Minister di Enseñansa a expresa cu ainda e suma tabata halto, pues a cuminsa cuminsa un negocacion unda na final a aumenta e “normbedrag” cu 3.2 miyon florin y EPB lo ricibi rond di 800 mil di esaki, cual a conduci cu E.P.B. a logra baha e suma di schoolgeld proponi na januari di 1600 forin te na 280 florin y examenklas 330 florin. Minister Endy Croes ta enfatisa cu ora bay over pa innovacion, haciendo uzo di, por ehempel, licencia, ta haci cu enseñansa ta bay bira mas caro. Pa motibo cu mester paga licencia pa cada alumno anualmente.

Durante e ultimo decada, gobierno anterior no tabata kier inverti den material educativo (leermaterialen) y tabata haci copia di buki aña tras di aña. Mester tene na cuenta cu si ta bay den innovacion, esaki ta bay costa gobierno den futuro mas placa. Como gobierno responsabel, a tuma e miho decision pa cu enseñansa aumentando e “normbedrag” y den aña 2024 lo trata na aumenta esaki un biaha mas cu 3.2 miyon pa asina “haal in” mas di 10 aña di retraso.