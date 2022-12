Siman pasa, den un esfera ameno Minister Endy Croes a ricibi bishita di e atletanan cu a bringa den e campeonato internacional di WWC “Battle of the Grand Champion Warrior of the World Championship” na Quito, Ecuador. Presente tambe e atardi aki tabata presidente di Muay Thai, sra. Rutmila Gonzalez, sr. Stacy Hassell y sr. Roony Boye. Algun siman atras, e atletanan di Aruba a haci un tremendo papel den e campeonato Muay Thai Sur Americano unda a logra conkista varios titulo y e faha di campeon.

Minister Endy Croes den nomber di Gobierno di Aruba a otorga e atletanan un medaya conmemorativo como muestra di gradicimento y aprecio pa nan excelente prestacion. E mandatario di Deporte a felicitanan pa nan logro pa pais Aruba. Masha danki pa laga Aruba su nomber briya den exterior. Boso a demostra cu deseo, disciplina, dedicacion, determacion bo ta logra. Nos ta orguyoso di boso. Masha pabien y hopi exito den 2023.