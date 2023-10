Minister Endy Croes hunto Minister President Evelyn Wever – Croes y Parlamentarionan; Sr. Hendrik Tevreden, Sra. Shailiny Tromp – Lee, Sra. Darlaine Guedez – Erasmus, Sr. Ricky Hoek y Sra. Setty Christiaans – Yarzagary a haci un bishita oficial na Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad y a presencia entrenamento di nos Seleccion Masculino. Seleccion di Aruba ta preparando pa hunga su “home games” na cas despues di shete aña.

Minister Endy Croes a indica cu e stadion ta den pleno renobacion y no ta cla ainda, pero FIFA a aproba e yerbe artificial y a haci algun excepcion pa e weganan clasificatorio di CONCACAF Nations League tuma luga na stadion Dakota despues di sheta (7) aña. Desde aña 2016, e stadion tabata desaproba pa FIFA y Aruba no por a hunga weganan clasificatorio na cas y mester a bay den exterior pa haci esaki. Pues, e mandatario di Deporte ta invita Pueblo di Aruba pa bin apoya Seleccion Masculino di Aruba den CONCACAF Nations League, diasabra, 14 di october 2023 na Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad na Dakota pa 3 or di atardi. Despues di shete (7) aña Aruba por bay disfruta y apoya Seleccion di Aruba na cas atrobe, den un stadion cu ta cumpliendo cu tur standard internacional pa FIFA. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta desea Seleccion di Aruba hopi exito den CONCACAF Nations League. Cu disciplina, deseo, dedicacion y determinacion ta logra.