Diahuebs ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a anuncia durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba cu ta kedando cla cu proyecto di Sint Aloysius School na Noord. “Nos ta trahando cu alma y cuerpo pa e apertura di aña escolar nobo”, Minister Endy Croes a expresa. Manera ta conoci, desde aña 2015 scol basico Sint Aloysius School a haci varios peticion pa renoba e edificio di e scol, mirando e estado critico cu e edificio tabatin. Esaki no tabata un ambiente sigur pa e alumnonan haya les. Den pasado diferente departamento di gobierno y instancia a bishita e scol y por a mira cu e edificio no tabata adecua pa siguridad di e mucha- y maestronan, pero asina mes no tabatin ningun accion encuanto e situacion aki. Aña pasa, Minister Endy Croes a anuncia cu lo inicia cu renobacion di Sint Aloysius School na mei di aña 2022. Gobierno di Aruba a aloca fondo extra pa SKOA, pa inicia cu e proyecto di renobacion aki. A renoba un total di diesdos (12) klas. Tambe, a renoba e dak, blafon y tegels di e edificio banda panort. Banda di esaki, a construi oficina, koffie kamer, bibloteca, pos y gymzaal nobo. A realoca dos (2) baño y traha nan completamente di nobo. Finalmente, ta planifica pa renoba e speelplaats completo di e scol. Recientemente, Minister Endy Croes a dialoga cu Dienst Openbare Werken Aruba (DOW), cual ta encarga cu renobacion di e speelplaats. E mandatario di Enseñansa ta señala cu si tur cos cana manera cu a planifica, e team di Sint Aloysius School lo ta mudando augustus proximo den nan edificio nobo. Gabinete Wever – Croes II ta cumpliendo cu nan vision di inverti den infrastructura di scol na Aruba y di e forma aki e muchanan por haya educacion den un ambiente sigur.