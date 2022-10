Minister di Enseñansa y deporte Endy Croes a reuni recientemente cu Presidente di Xavier University Mr. Ravi Bhooplapur hunto cu Dr. Arun Dibey, Chief Academic of Medicine y Frank Croes Board of Trustee den asuntonan legal y admistrativo.

Xavier University ta inverti un suma di 66 miyon dollar den un facilidad Universidad ultramoderno na Hato net tras di Aruba Bank. E promer fase cu un total di 198 camber ta cla unda studiantenan por biba riba campus y prepara nan mes den entre otro medicina. Presidente Ravi a splica Minister Endy Croes, cu pa final di e aña aki tur cos ta cla pa nan incia cu e fase 2 di e proyecto aki cu ta uno hopi ambicioso y bunita.

Lo traha un total di 25 klas local, un Laboratoruim, un ‘Library’, un cafetaria masha grandi, un Auditoruim ultramoderno di 580 asiento cu sonido y video ultramoderno cu propio parkeerplaats y alaves un ‘Board Room’ di capacidad di 50 persona maximo tambe ultramoderno. Un total di 100 container lo ta rumbo pa Aruba na “steels” for di Brasil cu un total di 980 ton na steel pa construccion di e mega proyecto aki. No solamente esaki pero despues cu esaki keda cla den aña 2024 Xavier University tin un plan bunita cu nan edificio actual na Santa Helena. E reunion tabata uno informativo y pa consolida e relacion entre gobierno y Xavier University cu mas plannan masha bunita pa futuro. Sigur Xavier University ta un stakeholder importante cu a hasi un inversion di 66 miyon us dollar den un proyecto masha grandi y bunita.