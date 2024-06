Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu Plataforma 1 na John F. Kennedy Education Center. Plataforma 1 ta un grupo cu ta consisti di miembro di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), tur DIES (10) schoolbestuur y Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes y ta reuni pa trata diferente topico cu ta di vital importancia di enseñansa. Durante e encuentro aki, a elabora riba tres (3) plataforma digital pa pofesionalisacion di e docentenan. E prome ta trata di plataforma digital Matrix. Matrix ta un colaboracion di Departamento di Enseñansa (DEA), IPA y Centro pa Desaroyo Profesional Continuo (CDPC). E cursonan di Matrix ta di un periodo di 6 pa 10 luna. Banda di esaki, tin e plataforma digital Land Aruba Academy cu tabata solamente pa empleado publico.

Mirando cu e interes grandi cu e directivanan di scol tabatin den esaki, e mandatario di Enseñansa a negocia pa esnan cu ta den veld di enseñansa tambe po haya acceso na e cursonan aki. A logra firma un acuerdo cu Studytube di Hulanda, unda tur docente awo ta haya acceso Land Aruba Academy cu ta 24/7 disponibel y ta ofrece mas di 700 forma. E materialnan ta den diferente idioma entre otro, Hulandes, Ingles y Papiamento. Por ultimo, a firma un acuerdo nobo, unda e docentenan ta haya acceso na e plataforma digital Center for Teaching Excellence di University of South Carolina cu ta un scol grandi cu alrededor di 52 mil alumno y 4 mil docente. University of South Carolina ta brinda e topiconan manera, Foundations of Online Teaching, Technology for Online Teaching and Learning, Mental Health and Well-being Competency, Teaching towards Inclusive Excellence y Teaching with AI den forma di curso y webinar. E lesnan di Center for Teaching Excellence ta consisti di dos temporada: e periodo di primavera (lente) cu a inicia caba y ta termina den e luna di juli y e periodo di herfst cu ta inicia e luna di juli y ta culmina den e luna di december. Pues, ta trata di tres (3) plataforma digital, unda e docentenan por registra pa sigui profesionalisa nan mes den nan mesun tempo y ricibi un certificado na final. Finalmente, Minister Endy Croes ta felicita ensan den e veld di enseñansa cu e logro aki y ta invita tur docente pa bishita e website di www.ea.aw pa registra.