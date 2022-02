Recientemente durante un encuentro ameno na Museo Arqueologico Nacional Aruba Minister Endy Croes a cera conoci cu sra. Joke Brandt kende ta Representante Permanente di Reino Hulandes na New York pa Nacionnan Uni. Durante e evento sra. Brandt y delegacion di embahada di Reino na New York por mira e presentacionnan nos artistanan local y tabatin e oportunidad pa combersa cu nan. E anochi tabata den e tema di arte y genero. Minister Endy Croes a agrega cu nos tur a keda hopi impresiona y encanta cu e presentacionnan.

E Mandatario a sigui bisa cu mester remarca cu ta pa prome biaha cu un representante di Reino Hulandes na New York pa Nacionnan Uni a bin Aruba pa conoce nos dushi pais personalmente y asina haya un miho idea di e retonan y con por yuda Aruba pa realisa un desaroyo positivo pa nos pais. E Mandatario a sigui bisa cu nos a enfoca riba e importancia di e relacion cu Reino y Nacionnan Uni como tambe a delibera riba e formanan cu e por yuda nos cu proyectonan cu Nacionnan Uni.

