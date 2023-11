Diamars mainta, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu Sr. Jessy Beukenboom, Sr. Vladimir Wolf y Sr. Will Erasmus di Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA). Durante e reunion aki a trata dos proyecto deportivo grandi pa Aruba, esta WE Aruba y Weganan Interinsular. Manera ta conoci, despues di shete aña Weganan Interinsular entre e scolnan di Aruba, Boneiro y Curaçao a inicia bek. Minister Endy Croes hunto cu colega Minister di Enseñansa, Ciencia, Cultura y Deporte di Curaçao Sithree van Heydoorn y Diputado di Infrastructura y Deporte di Boneiro James Kroon a traha hopi duro pa inicia e proyecto deportivo aki, cual tabata un exito total. Actualmente, a cuminsa prepara pa Weganan Interinsular 2024. E gran apertura lo tuma luga na Aruba di 29 di februari pa 3 di maart 2024. Minister Endy Croes a indica cu un total di 136 mucha y hoben di Aruba, Boneiro y Curaçao lo ta participando den e disciplina di trefbal, dam y ahedres na Aruba. Despues di esaki, Weganan Interinsular lo continua na Boneiro di 14 pa 17 di maart 2024, unda cu e mucha- y hobennan lo participa den e disciplina di basketball, aquatlon y futbol. E aña binidero e clausura lo tuma luga na Curaçao di 11 pa 14 di april 2024, unda cu e scolnan lo participa den e disciplina di basketball, atletiek y volleyball. Ademas di esaki, a dialoga brevemente tocante Weganan Escolar 2024. Manera no sa, WE Aruba ta otro evento deportivo grandi, unda cu alrededor di mil alumno di 45 scol preparatorio, basico y secundario di Aruba ta enfrenta otro den un competencia amistoso den diferente disciplina, manera badminton, functional fitness, volleyball, basketball, futbol, beach tennis y baile deportivo. Pues, Minister Endy Croes hunto cu IBiSA ta preparando pa dos proyecto deportivo grandi pa nos mucha- y hobennan di Aruba, cual mas adelante lo duna mas informacion di e detayenan. Pa finalisa, e mandatario di Deporte ta agrega cu e tabata un bon reunion y ta sigui traha na e bienestar di deporte di Aruba den su totalidad.