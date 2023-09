Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes den luna di augustus tabata tin varios reunion importante y un di nan sigur tabata cu Sra. Jo Anne Croes Student Athlete Advisor di EducationUSA hunto cu Sra. Indira Burke. Un di e puntonan di agenda tabata, entre otro, HENA Expo.

High Edcuation North America Expo(HENA Expo)

Desde cu Minister Endy Croes hunto cu Minister Plenipotenciario di Washington Joseline Croes a bin ta firmando varios MoU atractivo cu college- y universidadnan y tanto na Canada y Merca e lanta mas y mas e idea pa organisa un expo pa. entre otro, e scolnan aki por bin den contacto cu e studiantenan interesa pa bay sigui nan estudio den North America.

Pa esaki Consul di Merca tambe a haya importante y ta sostene pa e aña aki organisa un expo pa brinda hopi mas informacion “one to one” na nos studiantenan. Asina sigui stimula y inspira nos studiantenan di e oportunidadnan cu North America ta ofrece. Sra. Jo Anne Croes y Sra. Indira Burke ta forma parti di e team organisado y a duna un presentacion amplio con leu nan ta cu esaki den e fase preparatorio. E fecha oficial pa esaki lo ta 28 di october. Pues na tur e alumnonan keda pendiente pa mas informacion.

A toca e tema MoU cu EducationUSA:

A reuni riba e MoU entre Consul di Merca esta EducationUSA y Aruba cual tabata cla den “draft”. Algun siman prome a reuni via Zoom cu e Consul General di Merca staciona na Curaçao Sra. Margy Bond y Kristine Lundberg Consul for Political, Economic and Public Affairs riba e mesun tema. Pues asina a logra tin un tremendo concepto di MoU final entre Aruba y Merca. Un di e puntonan importante ta cu Aruba lo mester compli cu un “fulltime employee” pa e proyecto aki. Tambe un punto nobo y importante den e MoU aki ta e colaboracion entre Educampus y EduactionUSA. Esaki ta pa por facilita y acelera e pagonan di “operation” mescos cu Curaçao a traha un “constructie” cu un stichting y aki na Aruba pues cu Educampus. Alabes den e reunion aki a planifica e Relaunch & MoU signing cual porcierto a tuma luga recientemente.

Por mira atras riba e reunionnan fructifero den luna di augustus, unda a concretisa caba 14 di september ultimo e firmamento di e MoU entre Aruba y Consul di Merca cu exito. Dicho MoU a cana e proceso standard y a pasa via DBB y Hulanda pa wordo revisa. Proximo proyecto ta e HENA Expo, unda a traves di un QR code tur informacion lo wordo suministra. Studiantenan keda pendiente! Minister Endy Croes ta kere masha hopi den colaboracion y esaki ta un forma di traha den colaboracion. Competecianan di Siglo 21 esta 4C’s: “Communication- Collaboration- Critical thinking problem solving y Creativity ta the way to go”!