Recientemente, den e ceremonia di gala di Premio Excelencia den Deporte a honra binti (20) entrenado pa nan contribucion valioso den e desaroyo di deporte di Aruba. Minister Endy Croes y Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk a otorga e plakkaat na e entrenadonan.
E siguiente entrenadonan a ricibi un reconocemento special:
Aruba Little League Sandy Roga
Aruba Aquatics Federation Cora Mora Martinez
Aruba Aquatics Federation Tyrine de Kort
Aruba Aquatics Federation Ismael Santiesteban
Aruba Athletic Federation Melvin Dabian
Aruba Badminton Bond Bernard Ricardo den Dunnen
Aruba Bowling Association Rita Lopez-Henriquez
Aruba Paralympic Committee Luciano Mazzeo
Aruba Sailing Association Sam Van Dormael
Aruba Sailing Association Yuri Hummel
Aruba Special Olympics Ruben Croes
Aruba Table Tennis Association Bryan Lopes
Aruba Taekwondo Association Yoshmar Wever
Aruba Tang Soo Do Association Aymon Kelly
Aruba Triathlon Association Glennon Eights
Aruba Volleyball Association Elmer Robles de Medina
Aruba Wieler Bond Lucien Dirksz
Aruba Wieler Bond Bryan Elisabeth
Arubaanse Voetball Bond Joally Lake
Schaak Vereniging Aruba Lazaro Bueno
Pa ultimo, Minister Endy Croes ta gradici e entrenadonan pa nan contribucion den e desaroyo di deporte di Pais Aruba.