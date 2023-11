Dialuna dia 27 di november 2023 durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto cu Sra. Jo-Anne Croes di Universidad di Aruba a anuncia 2023 Higher Education North America (HENA) Expo cu lo tuma luga na Hyatt Place Aruba Airport, dia 1 di december di 9 am pa 5 pm. Durante e conferencia, a extende un invitacion na tur e studiante- y mayornan pa HENA Expo.

E meta principal di e evento ta pa crea un plataforma pa e studiantenan cu kier explora e opcion di studia na Merca of Canada. Informando y conectando e studiante- y mayornan cu e hermentnan necesario pa por descubri e caminda corecto cu mester cana pa studia na Merca of Canada. Lo tin un total di ocho instituto di Enseñansa Superior Mericano y Canades presente: University of South Carolina, Coastal Carolina University, Valencia College, Saint Mary’s University, Bishop’s University, Embry-Riddle Aeronautical University, Colorado State University y Niagara College. Ademas, lo trece diferente partner di Aruba mes hunto cu ta sostene e studiante durante e proceso, entre otro, EducationUSA Aruba, Arubalening y Consulado Mericano. Pa asina por brinda informacion y contesta pregunta di e studiante- y mayornan. Minister Endy Croes a indica cu a firma diferente MoU cu college y Universidadnan di Merca y Canada, cu ta beneficia e studiantenan di Aruba enormemente. Cu e acuerdonan cu a logra firma, a crea espacio pa e studiantenan di Aruba haya un “in-state tuition”, en bes di “tuition” internacional. Esaki ta nifica cu en bes di paga rond di 40 mil dollar, e studiantenan di Aruba por paga awo solamente rond di 18 mill dollar. Esaki ta un oportunidad grandi pa e studiantenan cu ta desea di bay studia na Merca of Canada.

Finalmente, Minister Endy Croes ta gradici EducationUSA y Sra. Jo-Anne Croes cu ta e motor tras di e proyecto aki. Alabes, ta invita tur studiante y maestro di Colegio EPI, Colegio Arubano, Colegio Nigel Matthew, Mon Plaisir College, EduCampus, De Schakel College, International School of Aruba y YNZ Montessori High School pa bishita e expo diabierna, 1 di december entre 9 am pa 5 pm.