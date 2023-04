Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes ta contento cu un logro enorme cu a realisa fin di siman ultimo pa enseñansa di Aruba. Ta trata di un inversion di 3.2 miyon adicional “per direct” den enseñansa pa cu aña 2023. Gabinete Wever Croes 2 a yega na acuerdo pa haci e cambio aki den Voorjaars via un Nota van Wijziging. Sigur mester duna extra atencion na Minister di Finansa Xiomara Maduro, kende a brinda tur cooperacion pa logra esaki.

“Normbedrag” ta wordo regla a traves di ley:

Di acuerdo cu e leynan di enseñansa: Landsverordening Kleuteronderwijs AB 1992 no. 88, Landsverordening Basisonderwijs AB 1989 no. GT 75 y Landsverordening Voortgezet Onderwijs AB 1989 GT no. 103 ta stipula e manera cu ta establece e “normbedrag”. Enseñansa ta coriendo hopi aña atrasa encuanto e ahustenan necesario pa e “normbedrag” por ta actualisa. Un team di experto den e momentonan aki ta haciendo e ultimo calculacionnan, pero cu calculacionnan pre-eliminar, Minister di Enseñansa cu sosten di Gabinete Wever Croes 2 ta logra ahusta e “normbedrag” cu 3.2 miyon pa aña 2023 “per direct”. Esaki segun informacion ta alrededor di 50% di e total di atraso y pa Presupuesto 2024 lo trata na trece e “normbedrag” bek “al dia”, cual lo ta un “inhaalslag” di 10 aña y asina inverti corectamente y hustamente den enseñansa. Esaki ta muestra cu Gabinete Wever Croes 2 tin enseñansa na curason y ta percura pa “trek recht” algo cu a keda atras y a crece schuin desde aña 2010. Na aña 2021, a inverti den un fase, pero esaki ainda no tabata lo minimo di acuerdo cu ley y mirando e importancia y pa proteha e calidad di enseñansa a tuma e desicion pa haci locual ta corecto.

“Normbedrag” y “exploitatiesubsidie”:

Normbedrag den contexto di enseñansa ta wordo aplica a traves di e leynan ariba prescribi pa establece e compensacion cu e schoolbesturen ta ricibi den forma di “exploitatiesubsidie”. Pa ley esaki mester wordo ahusta cada 3 aña despues di consulta cu director di finansa y schoolbesturen. Minister di Enseñansa ta tuma e decision pa sea aumenta of reduci e “exploitatiesubsidie” di acuerdo cu e resultado di e consulta y investigacion.

“Exploitatiekosten”:

E explotatie subsidie cu schoolbesturen ta ricibi a traves di ley ta pa paga y cubri, entre otro, 7 categoria di gasto den enseñansa a traves di “exploitatiekosten”; 1. Costo di mantencion y seguro di edificio di scol y lokaal. 2. Costo di limpiesa (schoonmaken) di edificio y lokaal, ademas gastonan di coriente, awa y gas. 3. Costo di mantencion di mueble di e scolnan, inverti den material di desaroyo y “hulpmiddel”. 4. Costo pa cumpra material di desaroyo, “hulpmiddel” y necesidadnan di scol. 5. Admistracion. 6. Costo di comision di mayornan. 7. Otro gastonan pa garantisa e “buena marcha” di enseñansa. Di acuerdo cu Rapport Erasmus Consulting & Training di 2020 un total di 43% ta wordo inverti den categoria cuater (4), esta pa cumpra materialnan di desaroyo, “hulpmiddel” y nesecidadnan di scol. 19% ta bay na categoria dos (2), esta costo di limpiesa di edificio y lokaal di scol, mas e pago di coriente, awa y gas y 15% ta bay na categoria uno (1), cu ta costo di mantencion y seguro di e edificionan di scol y lokaal. Recientemente, den luna di maart 2023, DOW

a produci un rapport nobo unda tur scol di SKOA y DPS inicialmente a wordo documenta den cantidad y grandura di klaslokalen y tambe tur otro espacio cu scolnan tin. Esaki ta un factor y forma parti di e base pa calcula “normbedrag”. Idea ta pa sigui cu e otro scolnan den e lunanan nos dilanti. Palabra di danki na DOW cu a logra esaki den tempo record. Minister di Enseñansa y Deporte ta finalisa gradiciendo Gabinete Wever Croes 2 pa e sosten den e temponan dificil y alabes ta felicita tur e “schoolbesturen” y “stakeholders” cu e resultado aki.