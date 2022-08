Den Noticiero Dinamico na Top FM cu sr. Hans Geerman diabierna mainta Minister Endy Croes a duna un splicacion amplio referente e diesseis docentenan di Papiamento cu ta sin trabou. E mandatario di enseñansa a informa cu e la pidi Directie Onderwijs y Dienst Publieke Scholen (DPS) pa sondea tur posibilidad pe docentenan haya un trabou. E siman aki mester presenta un plan kico ta posibilidadnan den espacio cu tin. Si tin un posibilidad cu lo por dunanan proyectonan pa haci cu mester wordo realisa manera e.o. SAM. Inicialmente cu un contract di un of dos aña pero esaki por wordo extendi te ora cu tin posibilidad pa nan duna les.

Minister Endy Croes a sigui bisa cu no ta prome biaha cu Aruba ta confronta e situacion aki. Ainda por corda algun aña atras pa ta exacto na 2011 bou di maneho e tempo ey di AVP na unda cu diesun docente cu a finalisa nan estudio di CKV na IPA nunca no por a haya un trabou. Te cu nan mester a bay eherce un otro trabou. E dignatario a sigui bisa cu lo bay atende cu IPA tambe, nos tin cu bay traha cu un planificacion. Una bes nos tin e sistema di data ‘in place’ nos lo por maneha mas miho. E ta un cuestion di planifica y traha miho pa futuro.