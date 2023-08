Diabierna mainta, durante conferencia di prensa cu a tuma luga na Centro di Calamidad na Wayaca, Centro di Coordinacion pa Traficacion y Contrabanda di Hende (CMMA) conhuntamente cu Minister Endy Croes den representacion di colega Minister Rocco Tjon a lansa e campaña tocante siguridad online “No cay den trampa”. Tambe, presente na lansamento di e proyecto Sra. Jeanette Baars, Coordinador Nacional di Traficacion di Hende y Directora di CMMA hunto cu su team, Sr. Dolfi Richardson, Sra. Gina Lopez, Ketenmanager Venezuela y demas invitado. Meta di e campaña ta pa conscientisa primordialmente nos hobennan di e peliger di uza cualkier plataforma y/of internet. Tecnologia ta un parti esencial di nos bida diario. Internet ta ofrece e oportunidad pa comunica, siña, y entretene nos mes. Pero tambe ta e bin cu riesgo, specialmente ora di comparti “share” informacion personal online. Ta importante pa ta consciente di e peligernan ora bo comparti bo potretnan of informacion online.

Bo no sa ken ta na otro banda di e plataforma. Hobennan ta un grupo specifico vulnerabel pa e fenomeno di traficacion di hende online, door cu e uzamento di internet pa comunica cu otro durante e pandemia di e cifra a aumenta drasticamente. Via internet, e acercamento di hobenan a bira mas facil, pero tambe e partimento di informacion sensitivo, entre otro, potret y video. Awendia, e traficado di hende por haya acceso na posibel victimanan facilmente. Nos no ta realisa con peligroso plataforma online por ta of con por proteha nos mes. Aunke internet ta un manera fabuloso pa contact famia- y amigonan, traficado di hende ta uza e plataforma aki pa acerca nan victimanan via, entre otro, “chat rooms” y media social. Informacion personal y detayes di e bida di hende ta directamente accesibel. Depues e video y potret por wordo uza pa “sextortion”. E ta hopi importante cu na Aruba ta pone mas atencion na e peligernan di e internet. E informacion no mester yega solamente cerca e hobennan, pero tambe cerca nan mayornan. Siguridad online no ta facil, desaroyonan ta bai hopi lihe, pero comunicacion ta un parti importante di ta un mayor, tambe den siguridad online. Pa e motibo aki kier conscientisa e hoben-, mayor- y docentenan den e veld di enseñansa pa tene cuidou pa hende online cu mal intencion. Finalisando, Minister Endy Croes a enfatisa cu hunto nos tin cu crea conscientisacion y hunto nos mester percura pa combati e fenomeno aki.