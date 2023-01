Diadomingo anochi, a inicia oficialmente e Vierlandenoverleg cual ta tumando luga na Curaçao. Pa e ocasion aki, Minister Endy Croes a sali diadomingo mainta pa Curaçao. Parti atardi delegacionnan di Hulanda, Curaçao, Sint Maarten y Aruba tabata presente pa e “kick-off dinner”, unda e cuater (4) Ministernan di Enseñansa a hiba palabra. Banda di enseñansa, cultura tambe ta riba agenda y Minister Xiomara Maduro tambe a hiba palabra. Alabes Staatssecretaris di Cultura y Media di Hulanda, sra. Gunay Uslu tambe a dirigi su mes na e delegacionnan presente. Minister Endy Croes inicia su speech felicitando pueblo di Curaçao cu nan logro den certamen di Miss Universe 2022, cual porcierto a capta basta aplauso. “Allereerst wil ik het volk van Curaçao van harte feliciteren met de prestatie van Gabriela Dos Santos en het behalen van de Top 5 in de verkiezingen van de 71ste Miss Universe zaterdag avond”. Pabien Curaçao. Na final Minister Endy Croes a termina su speech elaborando riba e palabra “empathie”. “Denk telkens de komende dagen aan het woord empathie. Empathie is het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Empathie is de bezorgheid voor anderen kunnen aantonen. Emphatie is de bereidheid zijn om hulp te kunnen aanbieden binnen het Koninkrijk. Laat dit laatste de komende dagen ons inspireren.” Minister Endy Croes a enfatisa cu sigur tabata un bon inicio di Vierlandenoverleg. Mandatario di Enseñansa a reuni informal cu tur e tres Ministernan Enseñansa durante e anochi aki unda cu por a comparti hopi anticipando e reunionnan oficial. Minister di Enseñansa di Hulanda, sr. Robbert Dijkgraaf ta biahando pa Aruba diaranson mainta unda lo reuni tanto Minister President, Evelyn Wever – Croes y Minister Endy Croes. Alabes Minister Robbert Dijkgraaf lo haci un recorido bishitando entre otro Colegio San Nicolas, IPA, Universidad di Aruba pa menciona algun scolnan cu ta resorta directamente bou Minister di Enseñansa di Aruba. Tin hopi puntonan importante riba agenda cu e mandatario di Enseñansa lo elabora mas extenso riba nan den e dianan nos dilanti.