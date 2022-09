Diabierna atardi nos Seleccion di U17 masculino a regresa Aruba for di e torneo di Concacaf Under 17 cu a tuma luga pa dos siman na Tampa, Florida. Nos seleccion U17 a duna un tremendo prestacion na e torneo di Concacaf unda a gana 3, empata 1 y perde 0 wega. Pa averahe di gol no a continua pa hunga e weganan di clasificacion pa e mundial cu ta tuma luga na Guatemala. Tanto Minister di Deporte y presidente di AVB, sr. Randolf Lacle tabata presente pa ricibi e futbolistanan den e VIP room di aeropuerto. Minister Endy Croes a hiba palabra di motivacion y a felicita e seleccion U17 y e staf tecnico. E mandatario a expresa cu nos ta orguyoso di boso, danki pa pone Aruba su nomber briya internationalmente. Boso tin hopi talento, keda hunto, keda traha duro pa e deseo cu boso tin y cu dedicacion, disciplina y determinacion boso ta logra. Palabranan di pabien tambe na e mayornan cu ta sostene nan yiu den nan deporte preferi y sigur tambe ta forma gran parti di logro aki! Masha pabien!