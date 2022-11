Diabierna mainta Minister Endy Croes hunto cu colega Minister President Evelyn Wever – Croes a reuni cu sra. Astrid Kraal y sr. Sander van Kempen di Koninklijke Bibliotheek y directora di Biblioteca Nacional Aruba sra. Astrid Britten y sra. Zetsia Ponson. Durante e reunion Koninklijke Bibliotheek a presenta resultado di un investigacion cu a wordo haci na Hulanda. E investigacion a indica cu tin 4 miyon Hulandes cu no tin e manera, acceso of comprondemento con pa deal cu metodonan digital manera e.o. yena formularionan y haci aplicacion digital etc.

Koninklijke Bibliotheek a bin cu un methodo cu yama IDO cu ta un loket ubica den e bibliotecanan como tambe na luganan cu acceso publico. Eynan e hendenan por pidi pa asistencia unda cu nan ta wordo guia y yuda pa yena nan papelnan. Como tambe ta haya un training pa esnan cu no a custuma ainda con pa traha cu tecnologia y sistema digital cu ta bayendo cu hopi velocidad. Koninklijke Bibliotheek lo kier traha hunto cu Aruba y ta sondea e posibilidad pa crea fondonan pa asisti Biblioteca Nacional Aruba pa yega na e proyecto di IDO. Finalisando Minister Endy Croes a expresa cu tabata un reunion fructifero y sigur e ta un bunita proyecto pa Aruba.