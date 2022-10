Diaranson mainta Minister Endy Croes a ricibi bishita di sr. Rudy Croes y sr. Deaxo Croes kende ta pleno preparacion pa su hazaña dia 19 di november binidero, unda e lo landa di Boneiro pa Curaçao. E obhetivo di e iniciativa aki ta pa recauda fondo pa fundacionnan na e islanan ABC cu ta dedica nan mes na prevencion di cancer. Deaxo ta bay bira e prome persona pa landa e trayecto di 53 kilometer entre Red Slave na Boneiro te na Oost Punta na Curaçao.

Ainda nos por corda algun aña pasa pa ta exacto dia 11 di november 2018 unda Deaxo y cuatro amigo; Davy Bisslik, Stephan Thijsen, Romar Arendsz y Wendy Kock- Croes landa di Puerto Escondido Venezuela pa Aruba. Deaxo Croes y henter su ekipo ta den preparacion fuerte pa e hazaña historico aki. Algun siman atras Deaxo a landa di punta pa punta di Aruba como parti di e preparcion y actualmente ta landando 12km tur dia. E distancia di e punta zuid di Boneiro pa punta Oost di Curaçao ta 53 km pero semper mester tene cuenta cu coriente depende e dia y esaki sigur lo por aumenta e kilometer unda Deaxo lo por bay ta den awa rond di 14 pa 16 ora.

Un ekipo di 25 hende lo acompaña Deaxo den awa sea den boto, kayak, atletanan cu lo landa hunto cune pa acompañe, ‘divers’ cu harpun pa siguridad y 5 miembro cu lo opera for di tera firme.

World Open Water Swimming Association (WOWSA) cu ta e organisacion mundial lo ta presente pa asina registra e hazaña aki unda Deaxo y ekipo mester cumpli cu tur rekisito manera e.o.: no mag di sali di awa, no mag di touch of mishi cu un boto of kayak durante e ruta y ora break mester keda den awa sin mishi cu nada etc. pa asina e wordo registra mundialmente.

Dia 19 di november proximo Deaxo lo denta awa pa 2’or di marduga na Boneiro pa inicia e hazaña aki. Deaxo hunto cu sr. Rudy Croes a haci un bishita oficial na Minister di Deporte pa por a splica e detayes e preparacion. Sigur Minister Endy Croes su porta semper ta habri pa aporta na ciudadanonan cu ta fungi como ehempel y cu ta motiva y inspira nos atletanan local. Concluyendo Minister Endy Croes ta desea Deaxo y ekipo hopi exito pa cu e hazaña aki. Sigur cu Deaxo su deseo cu disciplina, dedicacion y determinacion ta logra e meta y wordo regsitra pa WOWSA. Hopi exito!