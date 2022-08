Diahuebs ultimo den un encuentro ameno Minister Endy Croes a reuni cu representatenan di Sport for Youth Foundation Aruba y Sport Vereniging ARUSUR. Durante e reunion a trata diferente topiconan na interes y bienestar di deporte. Sport for Youth Foundation Aruba ta un organisacion cu ta trece diferente materialnan segunda mano for di Hulanda pa Aruba. E materialnan Sport for Youth Foundation ta ricibi completamente gratis di fundacionnan nan Hulanda. Una bes cu e materialnan ta na Aruba e fundacion ta haci entrega di esakinan na diferente scolnan. Pronto nan lo ta ricibiendo un container cu articulonan di gymnastiek. Lo haci entrega di e materialnan na Centro Libertador Betico Croes. Scolnan ta haci hopi uzo di e luga pa practica deporte. Un di e peticionnan di Sport For Youth Aruba Foundation ta pa haya cooperacion di Gobierno pa unabes cu e container ta na Aruba, Gobierno por colabora pa asina e container yega Centro Libertador Betico Croes sin ningun problema. Sport For You Foundation a duna e mandatario di deporte un presentacion amplio di nan proyecto; e parke na Cunucu Abao como tambe a comparti nan idea pa un veld di futbol di yerba y un pista di atletismo chikito patras di Colegio Nigel Matthew na San Nicolas. Un otro topico cu a wordo trata durante e reunion ta e peticion di Sport Verening ARUSUR cu tin e desea di tin nan propio veld di futbol. Finalisando e mandatario a expresa cu e tabata un bon reunion. A scucha cu atencion tur e puntonan cu a wordo treci padilanti y lo traha na bienestar di deporte en general na Aruba. E vision di Minister Endy Croes como tambe di Gabinete Wever- Croes II ta cu deporte y e deportistanan mester ta central.