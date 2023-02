Siman tras di lomba, Minister Endy Croes a reuni cu Sr. David Dubero, Sr. Ivo Dongen y Sr. Christopher Robles di SETAR NV. Durante e reunion a trata dos (2) proyecto importante cu ta trahando riba dje. Prome proyecto ta trata di instalacion di fiber na tur scol di DPS, pa asina tin un speed di internet mas lihe. Durante e reunion a tuma decisionnan final, pa pronto instala un kabel na tur scol di DPS y di e forma aki percura pa no tin ningun barera pa les digitalisa. Otro topico cu a elabora riba dje, pa crea un app moderno, unda cu e studiantenan cu ta bay Hulanda por haya tur informacion necesario en conexion cu nan estudio, alohamento (huisvesting), BSN nummer, seguro, etc. E proyecto aki ta inicia den e luna di maart proximo pa motiva e studiantenan pa inscribi pa camber (studentkamer) mas trempan. Ta bay tin diferente seccion unda cu lo involucra, entre otro, Seccion di Studiante y Seccion di Design and Thinking pa hunto cu SETAR NV y Ministerio di Enseñansa pa e creacion di e app aki. Banda di esaki, ta planifica pa involucra Arubahuis den e proyecto aki. Pues, pronto lo por tin app den funcionamento pa facilita e informacion pa e studiantenan cu ta bay studia na Hulanda y alabes por atende directamente cu cualkier tipo di problema relaciona cu estudio na Hulanda a traves di e app aki