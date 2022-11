Diahuebs atardi den un esfera ameno Minister Endy Croes a reuni cu sr. Rhudy Donata y sra. Raquel Wester, representantenan di Aruba Little League. Un reunion informativo unda a dialoga riba e.o. structura di little league, entrenandonan y con pa yuda little league pa ta mas exitoso. Tambe a trata e peticion di ayudo pa seleccionnan cu lo sali otro aña pa representa Aruba den exterior. Mandatario di Deporte a informa cu tin container cu materialnan di deporte cu a yega Aruba y den coordinacion cu nan miembronan por haya material. Concluyendo e Minister Endy Croes a indica cu tabata un bon reunion unda Aruba Little League a trece nan puntonan dilanti y den un bon comunicacion a haci diferente palabracion pa e aña binidero. Nos ta sigui traha pa deporte y nos deportistanan cu ta central den vision di Gabinete Wever – Croes II.