Recientemente profesor Luutsen de Vries tabata na Aruba na unda e la reuni cu Mandatario di Enseñansa. Profesor de Vries a wordo contrata pa yuda cu recomendacion number 11 di e “Doorlichting van het Arubaanse Onderwijsbestel”. Recomendacion 11 ta papia di nos leynan di enseñansa cu ta anticua esta e Landsverordening Kleuteronderwijs, Landsverordering Basisonderwijs y Landsverorderning Voortgezet onderwijs. Pa loke ta trata e Landverordening Hoger onderwijs mester wordo revisa y modernisa. Landsverordering Beroeponderwijs y Wet op Toezicht (WOT) di Inspectie Onderwijs no tin un ley existente. Profesor de Vries ta e trek e proyecto di modernisacion di nos ley nan den Enseñansa como tambe lo traha e ley nan cu no ta existi skirbi e “Memorie van Toelichting” como tambe tin e tarea pa modernisa tur e ley nan existente. Di luna di maart di e aña aki pa awo profesor de Vries a entrega dos “startnotitie” di dos ley cu nunca no tabata existi esta e Landsverordening Beroepsonderwijs y Wet op Toezicht. Den luna di november di e aña aki profesor de Vries ta entrega e ley di inpsectie cu ta carga e nomber di LOT na DWJZ pa cuminsa cana su caminda. Na luna di januari 2023 e ley di beroepsonderwijs ta wordo entrega na DWJZ. Como tambe profesor de Vries a probecha di su estadia na Aruba pa duna dies ora di e curso “Onderwijsrecht” unda 31 persona den e veld di enseñansa a acudi y finalisa exitosamente. Nos ta sigui traha duro na bienestar general di enseñansa di nos pais.