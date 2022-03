Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto cu Gevolmachtige Minister di Aruba sr. Guillfred Besaril y delegacion di Aruba consistiendo di drs. Anne-Marie Proveyer y dr. Viola Heutger a reuni cu dirigentenan di proyecto Studiesucces Caribische studenten na Arubahuis. E reunion tabata hopi fructifero preparando asina pe ‘Vierlandenoverleg’ unda e punto aki ta un di e 17 puntonan riba agenda.

Projecto Studiesucces Caribische studenten:

Durante aña 2020 a haci varios investigacion referiendo ne “studiesucces” di Caribische studenten pa cu Hoger Onderwijs na Hulanda. Tin cuatro diferente investigacionnan riba mesa cual a conduci cu e punto aki a desemboca su mes riba un punto di agenda oficial pa cu e ‘Vierlandenoverleg’. E total di cuatero investigacionnan riba mesa ta entre otro di Natiolale Ombudsman, Kopzorgen van Caribische studenten (2020), Het studiesucces van studenten uit de ABC- eilanden, Geerman & Leona (2020), towards a Kingdom Mobility Program in Higher Education, Universiteit Utrecht (2020)

y por ultimo Studiesucces en ervaringen van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk, ResearchNed (2021). E proposicion di Hogescholen nan di Hulanda pa lanta un “regiegroep” cu miembronan di Hulanda y demas miembronan di Koninkrijk a wordo acepta y asina den zomer 2021 e prome trabounan a inicia.

Kico kier logra cu e proyecto aki?

Teniendo na cuenta cu e cuatro investigacionnan tur a ilustra cu studiantenan di Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Bes eilanden gran mayoria ta score substancialmente mas abou den compara cu otro grupo di studiantenan of un porcentahe halto no ta caba Hogeschool. Sigur mester duna e punto aki hopi atencion. Lo enfoca a traves di un plan con ta e miho forma pa prepara nos studiantenan di entre otro HAVO, VWO, EPI, Universidad prome cu nan subi avion crusa lama pa bay Hulanda. Inverti den programanan cu atencion special pa informa, comunica y intercambia idea kico precies ta spera un studiante momento e sali di cas y bay studia y biba riba su mes. E Regiegroep cu ta atendiendo cu esaki lo mester investiga y trece solucion y alternativa con pa mehora esaki. Alabes mester percura pa un miho “aansluiting” entre scolnan di islanan cu hoger onderwijs Hulanda.

Escogencia di estudio:

Mester enfoca pa guia e studiantenan prome cu nan bay Hulanda pa nan sa kico exactamente e estudio ta enecra. Hopi biaha e studiante hoben kier bay pa sali di cas, of paso mi amigo of amiga ta bay y cu decision asina practicamente bo no lo alcansa e obhetivo. Mester brinda perspectiva y guia e studiante den areanan cu nan por aporta bek positivamente na nan pais. Mester bisa un reunion hopi interesante cu presidente di e “regiegroep” sr.Ron Bormans di Hogeschool Rotterdam y e ‘projectleider’ sra. Nicole Spellen di Hogeschool di Amsterdam.

