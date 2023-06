Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Minister Plenipotenciario na Hulanda mr. Juan Ady Thijsen. Minister Thijsen a duna Minister Endy Croes informacion riba su vision y maneho pa Arubahuis. Tambe, durante e reunion Minister Thijsen a dialoga cu Minister Endy Croes riba e situacion di nos studiantenan na Hulanda.



Minister Thijsen a haci entrega na mandatario di Enseñansa di un rapport titula Advies Hardnekkige Problemen van de Arubaanse Studenten in Nederland. E investigacion a wordo conduci door di Arubahuis unda a trata diferente punto di importancia, manera, e problematica di vivienda, “samenwerkingsovereenkomst” entre Land Aruba y DUO, tambe a indica e pro y contra di e studiantenan cu no ta obliga pa haya guia di mentornan despues di e prome aña di estudio. Esaki sigur ta un punto cu mester analisa. Minister Endy Croes ta indica cu mester evalua si ta necesario pa trece un cambio di esaki. Pa asina garantisa cu nan ta keda den bista di Arubahuis y Gobierno di Aruba cu e meta di trece nan Aruba bek despues di finalisa nan estudio. Un otro problematica cu ta wordo menciona den e rapport ta e fenomeno di ‘Free Movers’, ta trata aki di studiantenan cu despues di a termina scol secundario ta continua cu nan estudio riba nan mes, nan no ta aplica pa un Arubalening y no ta notifica ningun departamento. Tambe, a dialoga riba un posibel database, unda por tin contacto cu e studiantenan aki. Minister Endy Croes a informa Minister Thijsen cu riba e nivel di Vier Landenoverleg e cuater Ministernan den Reino a caba di firma un proyecto cu yama Studie Alliance / Studiesucces na unda cu den e acuerdo aki lo bay inverti riba e database. E proyecto aki ta den palabracion y no ta concretisa ainda. Minister Endy Croes a gradici Minister Thijsen pa e puntonan valioso cu el a trece dilanti, unda cu no solamente a efoca riba e problema, pero tambe a duna conseho con Arubahuis por yuda resolve e problematicanan aki. Concluyendo, Minister Endy Croes a expresa cu e tabata un bon reunion y semper ta un placer pa ricibi bishita di colega y amigo Sr. Ady Thijsen.Na final di e reunion Minister Plenipotenciario Thijsen a entrega Minister Endy Croes un buki cu tur informacion di e contactonan cu por conduci na colaboracion den futuro cu departamento – y instanciannan na Hulanda.