Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu director di Fundacion FEPA, Sr Randolf Vrolijk y “beleidsmedewerker” di Fundacion FEPA, Sr. Jerehm Campbell. Tambe presente tabata, director di Dienst Inspectie van het Onderwijs Aruba, Sr. John Hessen y directora di Departamento di Enseñansa Aruba, Sra. Anne Marie Proveyer. Durante e reunion FEPA a trece diferente peticion dilanti cu nan a haci desde october aña pasa. Un di e peticionnan cu nan a trece dilanti ta pa habri un scol di MAVO completamente na Papiamento, pa muchanan cu a “drop out” y/of tin dificultad cu idioma Hulandes. Banda di esaki a haci un peticion pa habri 5 estudio nobo riba nivel di ABO 1 cu ta ekivalante cu MBO 1 na Boneiro. E personanan cu a termina scol basico solamente of cu no a termina scol basico por inscribi pa e estudio aki y na final di e estudio por amplia nan oportunidad pa haya trabou. E cinco (5) estudionan aki ta: 1. Assistent dienstverlening en zorg; 2. Assistent verkoop/retail; 3. Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie; 4. Assistent bouwen, wonen en onderhoud; 5. Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving. Boneiro tambe lo asisti den e proyecto aki, mirando cu nan tin e estudionan aki cla caba y e intencion di esaki ta pa FEPA cumpra e estudio aki di Boneiro y duna nan na Aruba. Prome cu realisa e proyecto aki, FEPA mester entrega un studiegids, pa wak con e estudio ta hinca den otro. Despues Departamento di Enseñansa Aruba y Dienst Inspectie van het Onderwijs Aruba mester controla pa evalua si e diploma cu e studiantenan ta bay ricibi na final di e estudio ta reconoci. Na final Minister di Enseñansa Endy Croes ta haya conseho pa evalua si por duna indicacion pa inicia cu e cinco estudionan aki.