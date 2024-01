Durante aña 2023, Minister di Deporte Minister Endy Croes a realisa diferente proyecto deportivo pa Pais Aruba. A pesar di a traspasa door di varios obstaculo, e Mandatario di Deporte a sa di maneha su cartera debidamente y logra resultadonan positivo y prospero pa nos pais. Sigur por mira atras riba un aña fructifero, unda cu a traha hopi duro pa e bienestar di deporte en general di Pais Aruba. Den aña 2023 deporte di Aruba a resalta tanto riba plataforma nacional como internacional. A inverti mas di 4 miyon florin directo den e federacionnan y a inverti mas di 5 miyon florin den infrastructura di deporte.



Stadion Guillermo Prospero Trinidad na DakotaE trabou di renobacion di e stadion na Dakota a inicia den luna di maart 2023. Unda cu a basha e tribunanan abou y lo reconstrui esaki, VIP ta wordo renoba, electra y airconan nobo lo keda instala, un “turf” nobo ultramoderno certifica pa FIFA y un “track and field” nobo certifica pa World Athletics. Tambe lo renoba e “score board”, “press booth” y “light led”. Un hoya di un proyecto.

Seleccion Femenino di Aruba

Despues di 12 aña nos Seleccion Femenino a hunga wega di Road to W Gold Cup di CONCACAF na cas.

Seleccion Masculino di Aruba

Despues di 7 aña nos Seleccion Masculino di Aruba a hunga wega di CONCACAF Nations League na cas.



BMX Track na Parke Curason, JaburibariHunto cu Lotto pa Deporte y FFD a instala seis (6) poste di luz nobo na e BMX ( Bicycle MotoCross) Track na Jaburibari y asina a organisa un campeonato internacional den luna di september.

Streetwise BMX Track na San Nicolas

Den aña 2023 a traha riba e pista di BMX Streetwise na San Nicolas. A haci trabou di limpiesa y mantencion y a pone e pista bek den condicion operacional.

International Raceway Palomarga

Gobierno di Aruba hunto cu Lotto pa Deporte a inverti den 26 poste di luz LED ultramoderno. Un inversion di 400 mil den e luznan. Den 2024 lo “recap” e pista completamente pa asina cumpli cu e standardnan internacional y Aruba lo tin un pista di Palo Marga certifica pa e proximo 15 añanan

Basketball Court na Sint Maartenstraat San Nicolas

Gobierno di Aruba hunto cu Lotto pa Deporte a renoba e cancha di basketball den Village. A renoba e hekinan, a verf e hut y e pista di basketball. E proyecto ta den e fase final ta instalando e luznan pa asina brinda e hobennan den bario e oportunidad pa practica deporte.

Edificio di Comite Olimpico Arubano

A inverti den e edificio nobo di Comite Olimpico Arubano.

Cancha di basketball na Centro di Bario Dakota

Den 2023 a construi un cancha di basketball nobo na Dakota.

Weganan Interinsular (WI)

Despues di shete (7) aña Weganan Interinsular entre e scolnan di Aruba, Boneiro y Curaçao a tuma luga den seis (6) diferente disciplina cual tabata un exito rotundo.

Weganan Escolar WE Aruba

Den luna di mei alrededor di mil (1000) alumno di 45 scol preparatorio, scol basico y scol secundario di Aruba a competi den shete (7) diferente disciplina. Un bunita proyecto deportivo escolar hopi ambicioso.

Inversionnan den eventonan deportivo internacional

Turismo Deportivo (Sport Tourism): Hunto cu Lotto pa Deporte, Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA), Aruba Tourism Authority (ATA) y Gabinete Wever – Croes II a inverti den varios campeonato internacional pa tuma luga na Aruba dunando asina contenido na e vision di turismo deportivo. E campeonatonan cu a tuma luga den aña 2023:

– Open International Aruba Taekwondo 2023

– 50th Center America Caribbean Bodybuilding and Fitness Championship

– Center America and the Caribbean Championship Aruba 2023

– Aruba Chest Challenge 2023

– FitVille Caribbean Championship 2023

Inversion directo den nos atletanan

Durante 2023 a inverti den nos atletanan pa nan por a competi den Weganan Centroamericano y del Caribe San Salvador 2023. Tambe a inverti den nos atletanan pa competi den Weganan Pan Americano Santiago Chile 2023. Pais Aruba a gana mas medaya cu nunca.

Baseball in Paradise

Un bes mas a inverti den e proyecto deportivo Baseball in Paradise cu tabata uno hopi exitoso.

Aruba Open Beach Tennis 2023

Gobierno di Aruba hunto cu ATA y varios “stakeholders” a brinda contribucion pa realisa e torneo di mas grandi den Caribe. E torneo aki ta atrae mas di mil (1000) atleta internacional cu un fanaticada unico y tremendo.

Premio Excelencia den Deporte (PED):

Den 2023 a reconoce e atletanan cu mas a destaca den nan disciplina pa aña 2022. Un anochi magico yena cu emocion y alegria unda a honra e 130 atletanan nomina, a reconoce bintishete (27) entrenado pa nan contribucion den e desaroyo di deporte di Aruba. Tambe, a rindi homenahe na dies (10) baluarte deportivo cu a dedica gran parti di nan bida na desaroyo di deporte di Aruba.

Concluyendo, Minister Endy Croes ta agradecido pa forma parti di Gabinete Wever – Croes II y di a ricibi e oportunidad pa traha como Minister di Enseñansa y Deporte dunando su contribucion den tur forma na Pais Aruba. Den aña 2024 nos lo sigui traha cu e mes un amor y pasion pa desaroyo di deporte den su totalidad.