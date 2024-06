Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a elabora riba Proyecto Piloto S.P.O. aña 4 y 5. E mandatario di Enseñansa a indica cu a base di varios peticion pa alarga e estudio di Scol Practico pa Ofishi (S.P.O.), a inicia cu Proyecto Piloto S.P.O. aña 4 y 5. E meta di proyecto aki ta pa ofrece e alumnonan cu termina S.P.O. un alternativa pa sigui studia, momento cu nan no por continua nan estudio na E.P.B. A inicia e proyecto aki pa motibo cu e alumnonan di S.P.O. ta demasiado hoben (average di 15 aña), momento cu nan termina S.P.O. y no ta cla pa drenta mercado laboral.

Ademas di esaki, no tin suficiente tempo pa nan por acumula experencia di pasantia. E mandatario di Enseñansa a splica cu “doorstroom” na E.P.B. no ta optimal, mirando cu e traspaso di enseñansa practico (praktijkonderwijs) pa ABO-2 (MBO 2) ta demasiado halto awo cu E.P.B. ta ofrece esaki. Grupo meta di S.P.O. ta consisti di alumnonan cu cierto limitacion leve, diagnosis di autismo y ADHD y/of otro tipo di problema di comportacion. Grupo meta di e proyecto aki ta entre otro, e alumnonan actual cu ta den aña 3 y no ta alcansa e criterianan pa continua nan estudio na E.P.B., e alumnonan di Traject Individueel Praktijk Onderwijs (IPO) y e alumnonan no mas bieu di 18 aña cu no wordo acepta e aña escolar anterior na E.P.B. Lo bay ofrece dos programa educativo den e proyecto piloto: ABO nivel y Arbeidsmarkttoeleiding. E studiantenan aki ta haya oportunidad pa haya un trabou regular y/of continua ABO nivel 2.

ABO nivel 1 of Entree-opleiding ta prepara e alumno pa e mercado laboral como “assistent bassisberoepsbeoefenaar” y tambe lo por sigui na por ehempel, ABO nivel 2. E trabounan di e asistente ta menos complica y ta rekeri un forma di pensa y actua riba un tempo mas trankil. Grupo meta ta e alumnonan di aña 3 cu no por continua den forma optimal na EPB. E programa ta consisti di un combinacion di pasantia 2 pa 3 bes pa siman y les klassikaal 2 pa 3 bes pa siman y tin un duracion di 2 aña escolar.

Na final di e 2 aña escolar, e alumnonan ta ricibi nan diploma. Esunnan cu no a alcansa e nivel pa e diploma ta ricibi certificado, di cual ainda nan por sigui studia na OAA pa por logra finalisa nan estudio y toch haal nan diploma. E estudionan cu lo ofrece ta entre otro, Assistent dienstverlening, Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie y Assistent plant, dier of groene omgeving.

Arbeidsmarkttoeleiding ta consisti di actividadnan cu ta yuda prepara e alumno pa haya un trabou, sea independiente of bou guia. E grupo meta pa Arbeidsmarkttoeleiding ta alumnonan di aña 3 di Traject Individueel Praktijk Onderwijs (IPO) y cu na momento nan termina nan no por continua nan estudio na E.P.B. E programa ta consisti di un “leerwerktraject” di 3 dia di pasantia y 2 dia di estudio na scol. E trayecto aki tin un duracion di 1 aña escolar. Na final di e trayecto e alumno ta ricibi su “praktijkverklaring”. E trayecto aki tambe conoce 1 aña di “Nazorg” despues cu termina, unda e alumno ta sigui ricibi guia riba distancia pa preveni e sali for di e sistema. Finalmente, Minister Endy Croes a indica cu lo implementa e prome aña di ABO 1 e Trayecto di Arbeidsmartkttoeleiding entrante aña escolar 2024-2025.

Entrante aña escolar 2025-2026 lo tin e di dos aña di ABO 1 y e “Nazorg” di e Trayecto di Arbeidsmarkttoeleiding.