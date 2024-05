Recientemente, durante e di dos edicion di Fiesta Tipico den Bario pa aña 2024 a reconoce dos Baluarte Cultural di e districto di Paradera pa nan gran aporte y contribucion pa mantene y promove nos musica cultural. Manera ta conoci, na aña 2024, a inicia cu Fiesta Tipico den Bario, un iniciativa cu Ministerio di Cultura ta sostene. Sr. Danielo Vrolijk y Sr. Robert Maduro a ricibi un bunita homenahe y reconocemento e anochi aki. Minister Endy Croes a representa colega Minister Xiomara Maduro na e ocasion special aki.

Danilo Vrolijk

Sr. Danilo “Danchi” Antonio Vrolijk a nace dia 10 di mei 1968 na Aruba. Danchi ta labora na Directie Luchtvaart pa 35 aña. Semper un persona dedica y disciplina na su trabou. Danchi su hobby ta biaha y ta embahador pa e area di Latino America y Caribe di e organisacion World Airline Historical Society. Riba tereno di deporte Danchi ta activo, e ta hungando baseball y softball tanto local- y internacionalmente. Pa loke ta trata musica, Danchi tin un amor enorme pa tur clase di musica, specialmente pa nos musica crioyo. Danchi a milita den diferente grupo musical. El a forma parti den diferente mariachi, manera Lirios del Campo y Luz di Luna. Tur dos como violinista y cantante. Danchi a gana masha hopi festival como cantante tanto na Aruba como den exterior. Danchi a canta y toca cu hopi tipico aki na Aruba, manera Tipico Pegasaya, Los Amigos, Placentero Ritmo y Cuerde y den grupo Alma Folklorico. Desde cu Danchi a siña con pa compone e tabatin exito tras exito. Sr. Robert Maduro tabata mustr’e con ta compone y awe Danchi tin mas cu 535 composicion di su mes. Danchi su bida ta nos dande. El a participa na 26 Festival di Dande den cual e al bira Rey di Dande na aña 2013 y na numeroso ocasion e tabata entre e prome 5 luganan di e festival. Den parti propio composicion Danchi a sa di trece masha hopi composicion ganado tanto infantil, hubenil y adulto. Danchi a yuda inculca nos musica, nos dande den hopi hoben cu awe ta cosechando exito den diferente ramo musical.

HIGHLIGHTS

Rey di Dande 2013.

5 biaha a sali na di 3 luga, 4 biaha di 2 luga, 3 biaha di 4 luga di Festival di Dande.

Na aña 2013 – nombra pa Minister di Cultura como Compositor di Excelencia.

Na aña 2013 – nombra como Baluarte di Cultura pa Festival un Canto na Himno y Bandera.

Na aña 2017 – nombra pa ‘Adopt an Addict’ como compositor.

Na aña 2018 – nombra como Baluarte di Dande pa Festival di Dande. ​

Den nomber di Gobierno di Aruba y Minister Xiomara Maduro, Minister Endy Croes a haci entrega di e reconocemento di Baluarte Cultural na Sr. Danilo Vrolijk pa su talento como musico, cantante y compositor cu pa mas di 30 aña a mantene nos cultura, tradicion y musica tipico.

Robert Maduro

Sr. Robert Frank Maduro a nace na Aruba dia 28 di juni 1967. Robert ta unico yiu di su mayornan. Robert tin tres yiu, di cual 1 ta yiu muhe y 2 ta yiu homber. Robert a studia na scol basico Tarsicius y Dominicus College, despues a continua su estudio secundario na La Salle College Mavo y estudio avansa na MTS Cesar Terzano. Sr. Maduro ta ambtenaar den servicio di gobierno for di aña 1993. Actualmente Robert ta traha na Departamento di Cultura Aruba y ta eherciendo e funcion di coordinador pa cu Organisacionnan Gubernamental y no Gubernamental di Aruba riba e tereno cultural pa gobierno. Robert ta eherece pa varios aña e funcion di locutor. El a cuminsa desde hoben yudando den transmision di diferente evento cu Radio Antiyana y Radio Revolucion. Dia prome di november 2012, Robert ta ser acerca door di Ruben Garcia (den feliz memoria) pa forma parti di e team di locutornan di Power 101.7 FM. Despues di esey, Robert a realisa algun programa na Canal 90 y awendia Robert ta forma parti di e staf di e Canal 90. Tambe, Robert ta encarga cu e ekipo di transmision di Canal 90 FM cu ta cubri diferente evento, manera Festival di Dande, eventonan di Carnaval, Festivalnan Cultural di Himno y Bandera y mucho mas. Sr. Maduro Robert su interes pa musica a cuminsa for di chikito na Dominicus College tocando cu e frèrenan den klas. Na La Salle College Robert a topa cu dos maestro cu a descubri su talento y a motiv’e pa sigui den musica. Robert su carera musical a cuminsa na La Salle Colege momento cu el a forma un grupo di gaita pa un celebracion di fin di aña na scol. Despues di esaki e ta ser acerca door di su amigo, otro gran musico Sr. Albertico Tico Kelly pa forma parti di Tipico Placentero. Robert a cuminsa den Tipico Placentero como timbalero y despues e grupo a introduci cantamento y aki ta caminda e nomber a cambia pa Placentero Ritmo y Cuerde y asina tambe e exitonan a cuminsa. Placentero Ritmo y Cuerde un agrupacion cu a revoluciona farandula aki na Aruba den añanan 80 y 90, door cu nan tabata hobennan tocando nos musica tipico y folklorico. Aki Robert a descubri otro di su gran talentonan esta, composicion. Robert a cuminsa compone y graba su mesun cancionnan y hunto cu Placentero Ritmo y Cuerde tabata produci y graba cassette, disco y despues cd. Robert a participa na diferente ocasion na Festival di Dande y a sa di conkista e titulo di Rey di Dande na cinco ocasion. Den Festival di Tumba, Robert a sa di participa na numeroso ocasion na unda el a ser premia diferente ocasion. Tambe, Robert a participa varios biaha na Calypso y Roadmarch Contest na unda el a logra premiacion. Na aña 2000, Robert ta lanta su mesun agrupacion folklorico cu ta Robert y Su Alma Folklorico. Cu e grupo aki Robert a produci mas cu 15 disco compacto, a logra un sin fin di exito y a sa di hiba nos folklore internacionalmente. E bandanan cu Robert a fungi aden como cantante ta entre otro, Tipico Placentero, Placentero Ritmo y Cuerde, The Grasshopper Band, Banda TIGO, BLADE, Robert y su Solo Banda Show, BADU, Alma Folklorico, Alma Next Level, Grupo Cakiña, Limited Edition, Tipico Candela y desde 2020 Robert ta dirigi y forma parti di e agrupacion Azucar. Robert tin mas cu 42 aña den farandula entreteniendo su pueblo. Como musico Robert a presenta nan diferente pais, manera Curaçao, Boneiro, Sint Maarten, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Hulanda, Alemania y Francia. Den nomber di Gobierno di Aruba, Minister Endy Croes a duna Sr. Robert Maduro e reconocemento Baluarte Cultural pa su talento como musico, cantante y compositor cu pa mas di 40 aña a mantene nos cultura, tradicion y musica tipico.

Por ultimo, Minister Endy Croes ta felicita Sr. Danilo Vrolijk y Sr. Robert Maduro pa nan contribucion valioso pa mantene y promove nos cultura. Alabes, Minister Endy Croes ta gradici UNOCA pa pone e fondonan disponibel pa por organisa e fiesta tipico cultural den nos barionan. E mandatario di Enseñansa y Deporte ta gradici Fundacion UTR, Union di Tipiconan Rubiano, pa organisa Fiesta Tipico den Bario y colega Minister Xiomara Maduro cu e bunita iniciativa aki pa asina sigui mantene nos cultura di musica tipico bibo.