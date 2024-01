Normbedrag ta ancra den ley, segun Minister Endy Croes durante un congferencia di prensa di gobierno awe mainta. E ta e compensacion cu e directivanan di scol ta ricibi a traves di exploitatiesubsidie y pa cubri entre otro costo manera seguro di edificio, mantencion, limpies di e localnan.

Tambe e ta cubri por ehempel hulpmiddelen, material di les, utilidad (awa y coriente). Un parti ta bay pa administracion.

E directivanan di scol ta ricibi un suma cual ta miyones, depende grandura di e scol, pa cubri tur loke a menciona ariba.

Cada tres aña mester calcula cu mester aumenta e suma aki. E ultimo rapport oficial ta desde 2009 y un aumento structural a wordo tuma atraves di e rapport aki na 2010. Pero ta coriendo atras pa 13 aña.



A pone algun experto hunto cu ta compronde e materia. Nan a haci un investigacion den 2023, a presenta un rapport na minister pa por haal in e normbedrag cual ta un derecho ancra den ley cu e directivanan tin. Mester haal in 6.4 miyon florin.

Dia 4 di september, den e voorjaarsnota a aproba 50%. Un inhaalslag di 3.2 miyon florin y den december, ora a aproba e presupuesto di 2024, a hinca e otro 50% cu ta e otro 3.2 miyon florin.

Total ta 6.4 miyon florin a haal in te cu 2023, cual nan ta up to par. Esey ta desenboca y ta nifica hopi mas placa p’e directivanan p’e aspectonan ya anteriormente splica. Ta lamenta cu oposicion ta contra di esaki tambe.

Enseñansa cu e tres proyectonan cu nan ta bezig cu ne, esta e proyecto di Julianaschool, proyecto di Mon Plaisir y normbedrag, a haya 16 miyon florin pa e aña cu a pasa y e aña aki.