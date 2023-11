Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a biaha pa Hulanda pa asina asisti na e reunionnan di 4 Landenoverleg. Reunionnan di 4 Landenoverleg ta reunionnan entre e 4 Ministernan di Enseñansa di Reino Hulandes, esta Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda. Asina ta prepara agenda di e puntonan di interes comun y ta discuti esakinan riba dicho plataforma y ta firma acuerdonan entre paisnan di Reino Hulandes.

Strategic Education Alliance (SEA) tin un structura nobo

Strategic Education Alliance (SEA) ta un structura cu ta consisti di un manager di programa y un coordinado di Hulanda, mientras tur tres (3) isla tambe tin un representante den e Programma Team y asina ta forma e team di 5 persona cu ta trahando hopi duro riba e concepto aki. Tur esaki teniendo na bista pa sirbi e studiantenan den miho forma pa nan por tin exito den nan estudio. Esta Studiesuccess Caribische Studenten. Durante 4 Landenoverleg, E ministernan a bay di acuerdo y a firma un Programmastructuur nobo pa SEA, alabes a establece un comision di conseho y a ancra esakinan den un Onderlinge regeling.

Actividadnan di Strategic Education Alliance (SEA):

Despues di un bon debate, e ministernan concerni a bay di acuerdo cu continuacion y pa ehecuta tres (3) prioridad di SEA. Uno ta e Koninkrijksbeurs. Manera ta conoci, Hulanda a pone 500 mil Euro disponibel pa e studiantenan por sea stage of bay scol na un di e islanan of pais Hulanda durante su aña escolar. Asina haya mas experencia y conoce otro sistema y por tuma un miho decision dado caso e kier sigui un estudio afo di Aruba. Actualmente nos tin un studiante di Aruba na Hulanda haciendo uzo di esaki y desde februari 2024 ta calcula entre 20 pa 30 studiante lo ta haciendo uzo di e sistema aki. Caribbean Academic Foundation Year ta e proyecto conoci di Aruba, esta Academic Foundation Year di Univesidad di Aruba, cual a yega na palabracion cu e otro universidadnan lo “copy paste” esaki como cu den ful Reino Hulandes esaki a cay hopi bon. Manera nan mes ta bisa cu no mester inventa e wiel di nobo. E di tres (3) prioridad ta Arbeidmarktanalyse, cual lo wordo conduci entre e universidadnan di Hulanda y universidadnan di islanan y asina caba di haci e “analyse” lo haci hunto cu departamentonan concerni un estudio mes.

Otro prioridadnan:

Hunto a firma y a bay di acuerdo pa algun prioridadnan adicional manera “aansluiting” di scol secundrio riba e actividadnan di SEA. Aki lo concentra riba e rol di decano- y mentornan, pues nan lo ricibi extra training riba e tema aki pa por yuda e studiantenan miho posibel. Tambe a bay di acuerdo pa inventarisa tur MoU cu scolnan internacional. Finalmente, riba nivel di Strategic Education Alliance (SEA) lo percura pa bini cu un “Studentvolgsysteem”, pa asina por sigui tur e studiantenan cu ta bay studia na Hulanda pa mantene e contacto y yuda nan te unda cu por. Pronto SEA lo bay tin su website cu tur informacion necesario pa nos studiantenan.

Otro logro positivo durante 4 Landenoverleg:

Pues a firma tanto un Onderlinge regeling como un Slotconclusie cu tur e puntonan akiriba ancra den dicho documento. Por mira atras riba un reunion fructifero cu logronan positivo constantemente pa nos studiantenan. Minister di Enseñansa, Cultura y Ciencia di Hulanda Robbert Dijkgraaf, kende a precidi e reunion tabata sumamente satisfecho cu e desicionnan combina cu e logronan.