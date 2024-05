Riba Dia di Rey, Minister Endy Croes a atende e prome edicion di e torneo di futbol, Xavier King’s Day Youth Soccer Cup 2024 organisa pa Xavier University School of Medicine. Un total di diesun (11) club di futbol a participa den categoria U7 y U9. E partidonan di futbol a inicia for di oranan tempran di mainta. Esnan presente sigur a disfruta di un dia yena di bon wega di futbol y diferente actividad, manera dino jump. Minister Endy Croes tabata presente pa duna sosten y apoyo na nos futbolistanan, alabes a haci entrega di e trofeo na e ekipo di Dakota cu a sali ganado den e categoria di U7. E ekipo di Nacional a conkista e titulo di campeon den categoria U9. Pa conclui, Minister Endy Croes ta felicita y gradici Xavier University School of Medicine y tur esnan cu a haci e torneo aki posibel y exitoso. Un bunita torneo dedica nan nos hobennan y bon organisa. E mandatario di Deporte ta felicita tur e ekiponan cu a participa y e ganadonan di e prome torneo di Xavier King’s Day Youth Soccer Cup 2024.