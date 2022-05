Diadomingo 9’or di mainta a tuma luga final di U13 entre ekipo di La Fama y Britannia den stadion Guillermo Prospero Trinidad na Dakota. Minister Endy Croes tabata presente desde inicio y a presenta un tremendo final di U13. Ambos club a lucha cu alma y curpa. Britannia ta bay ariba 1-0 cu goal anota pa Yair Kock. La Fama a keda presiona y a empata e wega den prome tempo 1-1 cu goal anota pa Jevin Carrasquilla. Ningun ekipo kier a baha cabes y despues di tempo oficial mester a bay pa extra tempo. Den di dos mita di extra tempo faltando un minuut pa bay over pa tira pinalti unda cu Jarred Rosenstand ta anota e goal di victoria pa asina Britannia titula campeon. Un tremendo partido. Na final Minister di Deporte Endy Croes hunto Presidente di AVB Randolf Lacle a entrega e trofeonan di campeon y sub campeon mientras delegadonan di AVB a otorga e medayanan . Pabien na Britannia campeon, pabien na La Fama sub campeon y pabien na AVB cu e tremendo campeonato. Minister Endy Croes a termina bisando; ‘nos tey pa sostene bosonan nos atletanan di futuro’. Masha pabien!

